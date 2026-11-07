به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی، با اعلام آمادگی برای حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: در مسیر توسعه و گسترش فعالیت‌های قرآنی از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه حوزه قرآن از مهمترین عرصه‌هایی است که باید بیشترین توجه و تلاش در آن صورت گیرد، ادامه داد: آمادگی کامل برای ایجاد پایگاه قرآنی را داریم و در صورت راه‌اندازی چنین پایگاهی، حمایت‌های لازم از آن انجام خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی قرآنی گفت: از چاپ و نشر قرآن کریم تا توزیع آن در میان نسل جوان، مدارس و سایر مراکز، آمادگی همراهی و حمایت داریم و در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.

رحمانی با اشاره به لزوم توجه به فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: باید از پیشکسوتان، نخبگان، حافظان قرآن کریم، خانواده‌های قرآنی و تمامی افرادی که در این عرصه تلاش می‌کنند، تجلیل و قدردانی شود.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه قرآن کریم هر اندازه گسترده باشد، باز هم کافی نیست، تصریح کرد: باید فعالیت‌های قرآنی بیش از گذشته توسعه یابد و زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در این عرصه فراهم شود.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه بر توسعه دارالقرآن‌ها در سطح مناطق مختلف تاکید کرد و گفت: هر منطقه باید از یک دارالقرآن برخوردار باشد و در مناطقی که چنین مراکزی وجود ندارد، برای ایجاد آن‌ها اقدام شود.

رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش قرآن کریم در محیط‌های آموزشی، از آموزش و پرورش خواست با اهتمام جدی نسبت به تاسیس مدارس قرآنی اقدام کند و زمینه گسترش آموزش‌های قرآنی در میان دانش‌آموزان را فراهم سازد.