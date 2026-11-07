نورالدین درمنان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان اظهار داشت: میانگین بارندگی در لرستان به ۳۶ میلی‌متر رسیده و میزان بارش ثبت‌شده در بخش پاپی نیز ۱۴۰ میلی‌متر بوده است.

وی افزود: با توجه به توپوگرافی و شرایط جغرافیایی منطقه، شدت بارش‌ها و حجم روان‌آب‌ها موجب ورود رسوبات و انسداد برخی مسیرهای ارتباطی شده بود که با تلاش نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، محور اصلی خرم‌آباد ـ سپیددشت بازگشایی شد.

استقرار ۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در مسیر

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به تداوم اقدامات برای حفظ ایمنی و بازگشایی مسیرهای ارتباطی عنوان کرد: در حال حاضر ۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری از جمله بیل مکانیکی، گریدر و لودر در این محدوده مشغول فعالیت هستند و در حالت آماده‌باش قرار دارند.

درمنان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید استاندار لرستان بر آمادگی صددرصدی، نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در بخش پاپی حضور دارند و برای مدیریت شرایط و رسیدگی به مشکلات احتمالی تلاش می‌کنند.