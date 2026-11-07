بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی دررابطه‌با «گل‌آلود» شدن آب برخی از روستاهای شهرستان الیگودرز در پی بارش‌های اخیر، اظهار داشت: با بررسی و پیگیری‌های صورت‌گرفته، کدورت آب این روستاها به دلیل بارندگی‌ها بوده و به‌هیچ‌عنوان آب این روستاها آلوده نشده است.

وی با اشاره به تلاش نیروهای آب‌وفاضلاب شهرستان و استان برای رفع کدورت آب این روستاها با فرایندهای فنی و بهداشتی، گفت: برای تأمین آب این روستاها نیز تانکر سیار آب اعزام شده است.

وی با تأکید بر اینکه آب شهرهای لرستان از طریق هزار منبع آب شامل چشمه، چاه و قنات تأمین می‌شود، گفت: هنگام بارندگی‌ها این منابع آبی دچار کدورت می‌شوند و این کدورت آب به‌هیچ‌عنوان به منزله آلودگی میکروبی و شیمایی آب نیست.