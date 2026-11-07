به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از بارش برف و مه‌گرفتگی در گردنه چری و بارش برف در گردنه عسل‌کشان شهرستان کوهرنگ خبر داد و گفت: ۴۵۰ راهدار با ۳۴۲ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در آماده‌باش کامل هستند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با توجه به تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی در مرکز مدیریت راه‌ها و گزارشات واصله از راهداران مستقر در محورها هم‌اکنون در گردنه چری شهرستان کوهرنگ شاهد بارش برف و پدیده مه‌گرفتگی و در گردنه عسل‌کشان این شهرستان نیز شاهد بارش برف هستیم.

خدابخشی افزود: بارش باران در تمامی محورهای مواصلاتی استان جریان دارد و با توجه به شرایط جوی حاکم بر منطقه، احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان بیان کرد: رانندگان به‌ویژه هنگام تردد در محورهای کوهستانی، با احتیاط کامل رانندگی کرده و حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل نیروهای راهداری در سطح استان تصریح کرد: ۴۵۰ راهدار با استقرار در ۴۲ راهدارخانه و با بهره‌گیری از ۳۴۲ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، آماده خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای هستند و راهداران به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی حضور دارند.