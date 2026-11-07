به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، دانیل چاپو، رئیس‌جمهور موزامبیک، در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت اجلاس روسیه و آفریقا گفت: روابط سیاسی و دیپلماتیک مسکو و ماپوتو در سطح مطلوبی قرار دارد و اکنون باید تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در موزامبیک در اولویت قرار گیرد.

چاپو با یادآوری پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور در سال ۲۰۲۵ ادامه داد: روسیه در مبارزات موزامبیک برای استقلال نقش حمایتی مهمی داشت و دو کشور در ۲۵ ژوئن ۱۹۷۵، هم‌زمان با اعلام استقلال موزامبیک، روابط دیپلماتیک خود را برقرار کردند.

وی افزود: اجلاس روسیه و آفریقا برای موزامبیک اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این کشور در پی تحکیم روابط تاریخی خود با روسیه و گشودن فصل تازه‌ای در همکاری‌های تجاری و اقتصادی در چارچوب همکاری جنوب ـ جنوب است.

بریکس؛ فرصتی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد موزامبیک

رئیس‌جمهور موزامبیک با تأکید بر اهمیت روابط این کشور با اعضای بریکس و دیگر کشورهای جنوب جهانی گفت: ماپوتو روابط بسیار خوبی با برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی دارد و در کنار همکاری با این کشورها، به دنبال گسترش مناسبات اقتصادی با سایر کشورهای جنوب جهانی نیز هست.

چاپو با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از اقتصاد موزامبیک بر صنایع استخراجی و حوزه گاز اظهار کرد: هدف ما متنوع‌سازی اقتصاد است و به همین دلیل، جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، زیرساخت، حمل‌ونقل، لجستیک، انرژی، اقتصاد آبی، دیجیتالی‌سازی، هوش مصنوعی و فناوری را دنبال می‌کنیم.

وی توسعه سرمایه انسانی را نیز از اولویت‌های مهم کشورش دانست و گفت روسیه و دیگر کشورهای عضو بریکس با ارائه بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان موزامبیکی، نقش مهمی در این زمینه دارند. به گفته چاپو، شمار زیادی از دانشجویان موزامبیک در روسیه و دیگر کشورهای بریکس مشغول تحصیل هستند و تربیت نیروی انسانی متخصص برای توسعه اقتصادی و تقویت روابط تجاری میان کشورها اهمیت اساسی دارد.

همکاری علمی با روسیه و کشورهای آفریقایی

چاپو در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های علمی و دانشگاهی موزامبیک گفت این کشور از دیرباز روابط آموزشی نزدیکی با روسیه داشته است. به گفته وی، پس از استقلال موزامبیک، شمار زیادی از معلمان روس در مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های این کشور، به‌ویژه در رشته‌های علوم پایه مانند ریاضیات، فیزیک و شیمی، تدریس می‌کردند.

وی افزود موزامبیک همچنان دانشجویانی را برای تحصیل به روسیه اعزام می‌کند و در چارچوب رویکرد راهبردی خود، از ظرفیت دیگر کشورهای عضو بریکس نیز بهره می‌گیرد. در سطح قاره آفریقا نیز الجزایر یکی از شرکای مهم موزامبیک در زمینه آموزش و تربیت نیروی متخصص به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور موزامبیک با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در عصر تحول دیجیتال، توسعه فناوری و هوش مصنوعی تأکید کرد که هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد.

توسعه گردشگری با تقویت ارتباطات هوایی

چاپو همچنین گردشگری را یکی از حوزه‌های مهم سرمایه‌گذاری در موزامبیک دانست و گفت این کشور در سال جاری میزبان یک کنفرانس بین‌المللی گردشگری است که می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی موزامبیک اظهار کرد: این کشور حدود ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خط ساحلی، جزایر زیبا، آب‌های زلال، فرهنگ غنی و غذاهای متنوع دارد و از این ظرفیت‌ها می‌توان برای توسعه روابط گردشگری با روسیه و دیگر کشورها استفاده کرد.

رئیس‌جمهور موزامبیک تقویت ارتباطات هوایی را نیز از الزامات گسترش گردشگری دانست و گفت: با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و معرفی جاذبه‌های این کشور، می‌توان شمار گردشگران روسی در موزامبیک و گردشگران موزامبیکی در روسیه را افزایش داد.

هدف‌گذاری موزامبیک برای تبدیل‌شدن به قطب انرژی جنوب آفریقا

چاپو در ادامه با اشاره به برنامه موزامبیک برای تبدیل‌شدن به قطب انرژی در جنوب آفریقا گفت: نیروگاه برق‌آبی کاهورا باسا هم‌اکنون برق مورد نیاز برخی کشورهای منطقه، از جمله تقریباً تمامی کشورهای همسایه موزامبیک، را تأمین می‌کند.

وی افزود: دولت موزامبیک پیش از اجرای پروژه جدید برق‌آبی مفاندا نکوا، در حال افزایش ظرفیت نیروگاه کاهورا باسا است. پروژه مفاندا نکوا نیز قرار است حدود یک هزار و ۵۰۰ مگاوات برق تولید کند.

رئیس‌جمهور موزامبیک با اشاره به ظرفیت این کشور در تولید انرژی پاک و همچنین منابع گازی آن اظهار کرد که گاز نیز می‌تواند بخشی از فرایند گذار انرژی باشد. موزامبیک بیش از ۲۰ سال است که به آفریقای جنوبی گاز صادر می‌کند و اکنون نیز در حال ساخت یک نیروگاه حدود ۴۵۰ مگاواتی در استان اینهامبانه در جنوب کشور است.

به گفته چاپو، خط انتقال برق این نیروگاه به ماپوتو، پایتخت موزامبیک، تکمیل شده و امکان صادرات برق به آفریقای جنوبی را نیز فراهم می‌کند. وی همچنین از برنامه این کشور برای توسعه نیروگاه‌های گازسوز با استفاده از گاز منطقه رووما خبر داد.

چاپو انرژی خورشیدی و بادی را از دیگر ظرفیت‌های مهم موزامبیک برشمرد و گفت این کشور علاوه بر منابع گسترده زغال‌سنگ، در حال انجام مطالعات و اکتشافات برای شناسایی ذخایر اورانیوم و امکان استفاده از آن در تولید برق است.

وی تأکید کرد که تحقق این برنامه‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و یکی از اهداف سفر به روسیه، یافتن سرمایه‌گذارانی است که بتوانند در توسعه ظرفیت‌های انرژی موزامبیک مشارکت کنند.

۳۶ میلیون هکتار زمین قابل کشت؛ ظرفیت موزامبیک برای تأمین امنیت غذایی منطقه

رئیس‌جمهور موزامبیک با اشاره به رشد ۱۵.۷ درصدی تولیدات کشاورزی این کشور در فصل زراعی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ در مقایسه با دوره قبل گفت موزامبیک ظرفیت آن را دارد که نه‌تنها امنیت غذایی منطقه جامعه توسعه جنوب آفریقا، بلکه بخش بزرگی از قاره و حتی بازارهای جهانی را تأمین کند.

چاپو با بیان اینکه موزامبیک حدود ۳۶ میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد، اظهار کرد: در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد از این اراضی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۸۵ درصد دیگر همچنان ظرفیت توسعه دارد. به گفته وی، دولت برای بهره‌برداری از این ظرفیت، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کشاورزی مکانیزه است.

وی غزه در جنوب، استان مانیکا و دره زامبزی در مرکز و استان نیاسا در شمال را از مهم‌ترین مناطق مستعد تولید محصولات کشاورزی معرفی کرد و گفت این مناطق می‌توانند به قطب‌های اصلی تولید غذا برای موزامبیک، منطقه، قاره آفریقا و بازارهای جهانی تبدیل شوند.

چاپو از کشاورزان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بزرگ روسیه و دیگر کشورهای بریکس دعوت کرد: در بخش کشاورزی موزامبیک سرمایه‌گذاری کنند و افزود دولت این کشور آماده است حمایت‌های لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

وی همچنین موقعیت جغرافیایی موزامبیک و برخورداری از سه کریدور اصلی توسعه را یکی از مزیت‌های مهم این کشور دانست. کریدور ناکالا در شمال، کریدور بیرا در مرکز و مسیرهای ارتباطی جنوب کشور، شبکه‌ای از راه‌آهن، جاده و بنادر را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و امکان انتقال محصولات به بازارهای جهانی را تسهیل می‌کنند.

رئیس‌جمهور موزامبیک با اشاره به ظرفیت تولید محصولات ارگانیک در مناطق کشاورزی این کشور گفت: در مناطقی مانند دره زامبزی، غزه، مانیکا و نیاسا، امکان تولید محصولات کشاورزی بدون نیاز به کود شیمیایی وجود دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه عرضه محصولات ارگانیک به بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

حفاظت از تنوع زیستی؛ یکی دیگر از ظرفیت‌های گردشگری موزامبیک

چاپو در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی موزامبیک اشاره کرد و ثبت پارک ملی ماپوتو در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال ۲۰۲۵ و دریافت جایزه بین‌المللی برای احیای اکوسیستم پارک ملی گورونگوسا در سال ۲۰۲۴ را از نشانه‌های اهمیت مناطق حفاظت‌شده این کشور دانست.

وی گفت: موزامبیک علاوه بر پارک‌های ملی ماپوتو و گورونگوسا، مناطق حفاظت‌شده دیگری از جمله بازاروتو، ماسینگیر، زیناوه، ذخیره‌گاه ملی نیاسا و کیریمباس در استان کابو دلگادو دارد.

رئیس‌جمهور موزامبیک با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد پارک ملی ماپوتو اظهار کرد که این منطقه از معدود نقاط جهان است که در محدوده یک پارک می‌توان هم پنج گونه بزرگ جانوران خشکی‌زی موسوم به «پنج بزرگ» را مشاهده کرد و هم بزرگ‌ترین جانوران دریایی را از نزدیک دید.

چاپو همچنین از آغاز سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی گردشگری در مناطق حفاظت‌شده موزامبیک خبر داد و گفت گروه امان در منطقه ماسینگیر در غزه در حال سرمایه‌گذاری برای احداث یک اقامتگاه شاخص است. همچنین قرار است گروه سینگیتا ساخت یک مجموعه اقامتی بزرگ را در منطقه بازاروتو آغاز کند.

وی در پایان تأکید کرد که ورود برندهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند جایگاه موزامبیک را به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری طبیعی در جهان تقویت کند.