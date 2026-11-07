به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی عصر شنبه در آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی اظهار کرد: بازگشت واحدهای آسیب دیده جنگ رمضان به چرخه تولید، جلوه‌ای از ایستادگی و تلاش فعالان صنعتی استان در شرایط دشوار اقتصادی است.

وی افزود: با وجود فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، تلاش و ایستادگی تولیدکنندگان موجب شده است در حوزه عرضه و تأمین کالا، با مشکلاتی که می‌توانست اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند، روبه‌رو نشویم.

جودکی تصریح کرد: این دستاورد حاصل تلاش شبانه‌روزی فعالان اقتصادی و مجموعه‌هایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زنجیره تولید و تأمین نقش دارند.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در شرایطی به فعالیت خود ادامه داده‌اند که با مشکلات متعددی در حوزه انرژی، تأمین ارز، مواد اولیه، زیرساخت‌ها، مالیات، تأمین اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی مواجه بوده‌اند که بخشی از آن‌ها ناشی از ضعف در برنامه‌ریزی و عملکرد دستگاه‌های مسئول بوده و فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی تاکید کرد: هدف‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان به‌جای درگیری روزمره با مسائل اداری و موانع تأمین منابع و مواد اولیه، فرصت و تمرکز بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود، تحقیق و توسعه، نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات داشته باشند.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای صنعتی و تولیدی افزود: تعدادی از واحدها متحمل خسارت‌های سنگین و حتی صددرصدی شده‌اند، اما ایستادگی و اراده فعالان این مجموعه‌ها برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی، جلوه‌ای از روحیه امید، خودباوری و مقاومت در بخش صنعت کشور است.

جودکی بیان کرد: برخی از این واحدها با وجود خسارت‌های گسترده، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و سایر واحدها نیز در مسیر بازسازی و بازگشت به چرخه تولید قرار دارند.

وی گفت: امید است با بهبود شرایط اقتصادی و رفع موانع پیش روی تولید، زمینه فعالیت پایدارتر واحدهای صنعتی فراهم شود و فعالان اقتصادی بتوانند با تمرکز بر تولید، توسعه و نوآوری، نقش مؤثرتری در پیشرفت کشور ایفا کنند.

جودکی تصریح کرد: تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌ها و مشکلات متعدد، نقش مهمی در حفظ پایداری اقتصادی کشور و تأمین نیازهای جامعه ایفا کرده‌اند و به‌حق سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند.