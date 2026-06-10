به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: همگام‌سازی استانداردها با فناوری‌های نوین شرط اساسی حفظ رقابت‌پذیری و پایداری تولید در کشور است.

وی افزود: با توجه به نقش سازمان استاندارد در ساماندهی تولید، در برخی حوزه‌ها مانند صنایع پایین‌دستی آلومینیوم و تولید ظروف آشپزخانه، افزایش هزینه مواد اولیه زمینه فعالیت واحدهای غیرقانونی را فراهم کرده که این موضوع به تولیدکنندگان رسمی آسیب زده و موجب اخلال در بازار شده است.

جودکی تصریح کرد: در شرایط افزایش قیمت آلومینیوم و رشد هزینه‌های تولید، برخی واحدها بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم اقدام به تولید می‌کنند که این موضوع ضرورت تقویت نظارت‌ها و ارتقای نظام استاندارد را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

وی ادامه داد: در صورت عدم تطابق استانداردها با تکنولوژی روز، بخشی از ظرفیت تولید رسمی کشور دچار چالش خواهد شد و امکان رقابت با تولیدکنندگان غیررسمی کاهش می‌یابد.

مدیرکل صمت استان مرکزی تاکید کرد: در برخی اقلام تخصصی از جمله روغن‌های صنعتی، با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها، تأمین از کشورهایی مانند آلمان انجام می‌شود، اما این فرآیند به دلیل پیچیدگی‌های اداری و بانکی و زمان‌بر بودن ثبت سفارش، تا چندین ماه زمان می برد.

وی افزود: رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای تجاری و به‌روزرسانی نظام استاندارد می‌تواند نقش مهمی در کاهش فعالیت‌های غیررسمی و تقویت تولید قانونی در کشور ایفا کند.