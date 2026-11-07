به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در افتتاحیه مبلغین طرح امین حوزه علمیه خراسان با اشاره به تفاوت شرایط تبلیغ دین پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: وضعیت اسلام و ارتباط دستگاه‌های مختلف با دین در دوران پیش از انقلاب به همین شکل بود و اساساً شرایط جامعه به گونه‌ای بود که ما برای ترویج دین با چنین محدودیت‌هایی مواجه بودیم.

وی ادامه داد: روزی نزدیک غروب در دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) قدم می‌زدم که خاطره آن معلم کمونیست به ذهنم آمد؛ همان فردی که به وسیله او توانسته بودیم افکار دینی خود را در یک کلاس ۴۳ نفره دبیرستان منتقل کنیم. دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) پیش از آن شعبه دانشگاه هاروارد بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار ما قرار گرفت و به دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) تبدیل شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: زیر همان درختانی که پیش‌تر دختران و پسران در دانشگاه هاروارد در کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند، امروز دانشجویانی نشسته بودند که «قال الصادق» و «قال الباقر» را از حفظ می‌خواندند و روایات و فقه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را فرا می‌گرفتند.

وی افزود: در همان لحظه با خودم گفتم اگر امروز امام زمان(عج) مرا محاکمه کنند، به من خواهند گفت تو همان کسی بودی که با کمک یک کمونیست توانستی ۴۳ دانش‌آموز را تحت تأثیر کلام خود قرار بدهی؛ اما اکنون دانشگاهی با این ظرفیت در اختیار تو قرار گرفته و به جای دانشگاه هاروارد، دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) شکل گرفته است.

علم‌الهدی تصریح کرد: این امکانات به برکت شهادت شهدا و خون‌هایی فراهم شده است که آنان در راه انقلاب اسلامی تقدیم کردند. در برابر این خون‌ها، تو چه کردی؟ با این امکانات چه قدمی برداشتی؟ در نوکری ما چه اقدامی از تو سر زده و با این فرصت‌هایی که دیگران برای فراهم شدن آن جان خود را تقدیم کرده‌اند، چه مجاهدتی انجام داده‌ای؟

وی خاطرنشان کرد: در آن شرایط با خودم فکر کردم اگر امام زمان(عج) مرا محاکمه کنند، در برابر این امکانات و فرصت‌هایی که به برکت خون شهدا فراهم شده است، چه پاسخی می‌توانم بدهم و چه گزارشی از عملکرد خود ارائه کنم؟

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با تأکید بر ارزش و عظمت خون شهدا اظهار داشت: این خون‌ها ساده و ارزان نیستند. وقتی یک شهید از خانواده‌ای به شهادت می‌رسد، آثار شهادت او سال‌های سال در زندگی پدر، مادر، همسر و فرزندانش باقی می‌ماند و در تمام زندگی آن خانواده بحران و طوفان ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها و فداکاری‌ها انجام شده است تا ما بتوانیم دین خدا را در جامعه پیاده کنیم؛ آن هم در کانون اندیشه‌ها، افکار و عقاید مردم. در برابر این خون‌های ریخته‌شده و در عرصه نوکری اربابی که این امکانات را برای ما فراهم کرده است، چه کاری توانسته‌ایم انجام دهیم و چه گزارشی می‌توانیم از عملکرد خود ارائه کنیم.