مازیار فرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ارزیابی روند برگزاری مسابقات دوچرخه‌سواری در سال جاری اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، فدراسیون از نخستین مجموعه‌هایی بود که فعالیت مسابقاتی خود را آغاز کرد و در گام نخست، رقابت‌های رده نوجوانان را برگزار کرد.

وی افزود: پس از آغاز مسابقات نوجوانان، برنامه لیگ‌های مختلف نیز دنبال شد و در حال حاضر ۱۱ لیگ در رشته‌ها و رده‌های سنی مختلف برگزار شده یا در حال برگزاری است.

سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون دوچرخه‌سواری با اشاره به حضور ۱۳ باشگاه در لیگ برتر جاده گفت: یکی از اتفاقات قابل توجه امسال، افزایش تعداد تیم‌هایی است که با ساختار و مجوز رسمی باشگاهی در مسابقات شرکت می‌کنند.

فرزاد ادامه داد: در گذشته تعداد باشگاه‌های فعال در لیگ برتر محدود بود و مجموعه‌هایی مانند گل‌گهر، سپاهان و دانشگاه آزاد در قالب باشگاه فعالیت می‌کردند، اما امسال تیم‌هایی مانند یارای قزوین، استقلال تهران و آکادمی دوستی نیز به این جمع اضافه شده‌اند. کاسپین رامسر هم از دیگر مجموعه‌هایی است که در قالب باشگاه در رقابت‌ها حضور دارد.

وی این روند را نشانه‌ای از توسعه ساختار باشگاهی در دوچرخه‌سواری دانست و افزود: افزایش حضور باشگاه‌ها می‌تواند به تقویت رقابت‌های داخلی، جذب رکابزنان توانمند و ارتقای سطح فنی مسابقات کمک کند.

بارش شدید باران مانع ادامه مسابقات در قزوین شد

سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون دوچرخه‌سواری درباره مرحله پایانی لیگ برتر جاده و لیگ جوانان که به میزبانی قزوین در حال برگزاری بود، اظهار کرد: این رقابت‌ها با برگزاری یک روز مسابقه آغاز شد، اما به دلیل بارش شدید باران و با توجه به شرایط جوی و نظر تیم‌های شرکت‌کننده، ادامه مسابقات در دو روز بعد لغو شد.

فرزاد افزود: این رقابت‌ها در زمان دیگری برگزار خواهد شد، اما زمان و محل جدید برگزاری هنوز مشخص نیست و پس از بررسی شرایط، درباره آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به میزبانی قزوین گفت: امکانات و نحوه برگزاری مسابقات در این استان مناسب بود و امیدواریم بتوانیم این الگو را برای سایر استان‌ها نیز در نظر بگیریم تا میزبانان با پیش‌بینی زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم، شرایط مطلوب‌تری برای برگزاری رقابت‌ها فراهم کنند.

رقابت‌های پیست و کوهستان در برنامه باقی مانده است

فرزاد با اشاره به مراحل باقی‌مانده لیگ‌های دوچرخه‌سواری اظهار کرد: از مجموع ۱۱ لیگ برنامه‌ریزی‌شده، رقابت‌های لیگ پیست در بخش آقایان و بانوان، در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان، همچنان باقی مانده است. مرحله پایانی لیگ کوهستان نیز باید برگزار شود.

سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون دوچرخه‌سواری با اشاره به محدودیت‌های تقویم مسابقات در سال جاری گفت: شرایط آب‌وهوایی، مناسبت‌های مذهبی، برنامه‌های مرتبط با بازی‌های آسیایی و شرایط جنگی کشور بر زمان‌بندی رقابت‌ها تأثیر گذاشت و در مقاطعی امکان برگزاری مسابقات داخلی وجود نداشت.

وی تأکید کرد: این شرایط نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن کاستی‌ها باشد و باید از تجربه امسال برای برنامه‌ریزی بهتر استفاده کنیم. در صورت فراهم بودن شرایط، تلاش می‌کنیم مسابقات سال آینده را از ابتدای اردیبهشت آغاز کنیم و تا پایان شهریورماه به اتمام برسانیم.

افزایش کیفیت لیگ‌ها به تقویت تیم ملی کمک می‌کند

فرزاد درباره تأثیر برگزاری لیگ‌های داخلی بر عملکرد تیم ملی نیز گفت: هرچه کیفیت فنی مسابقات بالاتر برود و رقابت میان باشگاه‌ها جدی‌تر شود، زمینه برای شناسایی و معرفی رکابزنان توانمندتر به تیم ملی فراهم خواهد شد.

وی افزود: باشگاه‌هایی که ساختار حرفه‌ای‌تری دارند، امکان جذب ورزشکاران باکیفیت و فراهم کردن تجهیزات مناسب را خواهند داشت. در نتیجه، رکابزنان با آمادگی فنی و روانی بیشتری به تیم ملی معرفی می‌شوند و می‌توانند در رقابت‌های بین‌المللی با شرایط بهتری حضور پیدا کنند.

سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون دوچرخه‌سواری ابراز امیدواری کرد توسعه باشگاه‌ها و ارتقای سطح رقابت‌های داخلی به بهبود عملکرد نمایندگان ایران در میادین بین‌المللی و اهتزاز پرچم کشور منجر شود.