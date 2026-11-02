احمد خورگامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از میزبانی قزوین در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ جوانان دوچرخه‌سواری خبر داد و گفت: این مسابقات از ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه در مواد تایم‌تریل، استقامت و کریتریوم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۳ تیم لیگ برتر دوچرخه سواری با ۱۱ تیم جوانان در این سه روز در استان قزوین با یکدیگر رقابت خواهند کرد، اظهار کرد: روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه، پذیرش تیم‌ها و جلسه فنی با حضور کادرهای فنی برگزار می‌شود.

وی افزود: روز جمعه ۱۵ آبان، مسابقه تایم‌تریل تیمی لیگ برتر و تایم‌تریل انفرادی لیگ جوانان در مسیر کمربندی آیت‌الله باریک‌بین برگزار خواهد شد.

خورگامی ادامه داد: روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه نیز رقابت ماده استقامت برای هر دو لیگ برتر و جوانان در مسیر تالار شهر تا بوستان فدک و در محدوده جاده سلامت برگزار می‌شود ورکابزنان این مسیر را در چند دور طی خواهند کرد.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین با اشاره به برنامه روز پایانی مسابقات گفت: روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، رقابت ماده کریتریوم لیگ برتر در کمربندی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

به گفته خورگامی، رقابت‌های لیگ جوانان پس از برگزاری مسابقات روز جمعه به پایان می‌رسد و تیم‌های لیگ برتر نیز روز یکشنبه با برگزاری ماده کریتریوم، آخرین رقابت خود را برگزار می‌کنند.