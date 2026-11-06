به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله پایانی لیگ برتر و لیگ جوانان دوچرخه‌سواری کشور از ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه به میزبانی استان قزوین در حال برگزاری است و نخستین روز مسابقات با رقابت رکابزنان در مواد تایم‌تریل تیمی لیگ برتر و تایم‌تریل انفرادی لیگ جوانان همراه بود.

در پایان مسابقه تایم‌تریل انفرادی بخش جوانان، مبین مسلم‌پور از تیم دانشگاه آزاد اسلامی در جایگاه نخست قرار گرفت، سهیل فتحی‌زهرایی دیگر رکابزن این تیم دوم شد و امیر سالم‌قلعه از پتروشیمی تبریز نیز عنوان سوم را به دست آورد.

همچنین در رقابت تایم‌تریل تیمی لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور، تیم دانشگاه آزاد اسلامی به مقام نخست رسید، تیم یارا قزوین عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و استقلال تهران در جایگاه سوم ایستاد.

مرحله پایانی لیگ‌های برتر و جوانان دوچرخه‌سواری کشور با حضور ۱۳ تیم لیگ برتر و ۱۱ تیم جوانان در قزوین برگزار می‌شود. بر اساس برنامه مسابقات، رقابت‌های لیگ جوانان با برگزاری مواد تایم‌تریل و استقامت به پایان می‌رسد و مسابقات لیگ برتر نیز پس از برگزاری ماده استقامت در روز شنبه، یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه با رقابت کریتریوم در کمربندی امام علی(ع) ادامه خواهد یافت.