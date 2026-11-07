به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنلو، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش عصر شنبه در نشست با خبرنگاران با تأکید بر تداوم رویکرد جذب گردشگر خارجی اظهار کرد: کشورهای عضو اکو به دلیل اشتراکات فرهنگی و در برخی موارد زبانی، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری کیش دارند و در سال گذشته نیز تجربه برقراری پرواز مستقیم با برخی مقاصد نشان داد که می‌توان مسیرهایی را که در ابتدا از نظر اقتصادی دشوار به نظر می‌رسند، با برنامه‌ریزی و پیگیری عملیاتی کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های اجراشده برای توسعه ارتباط با تاجیکستان افزود: دعوت از سفیر این کشور، میزبانی از گروه‌های آژانس‌های گردشگری تاجیکستان و حضور در نمایشگاه گردشگری این کشور، بخشی از اقدامات انجام‌شده برای معرفی ظرفیت‌های کیش بوده است. همچنین سفر گروهی از فعالان رسانه‌ای و هنرمندان جزیره به تاجیکستان، زمینه ارتباطات فرهنگی و رسانه‌ای بیشتری را فراهم کرد.

حسنلو جذب سرمایه‌گذار خارجی را در کنار جذب گردشگر از اهداف این ارتباطات دانست و تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذاران کشورهای هدف می‌تواند مسیر ورود گردشگران را تسهیل کند. توسعه ارتباطات فرهنگی، تبادل هنرمندان و ایجاد همکاری میان فعالان گردشگری نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تأثیر شرایط بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از جنگ بر برنامه‌های گردشگری خارجی اظهار کرد: با وجود این شرایط، رویکرد جذب گردشگر خارجی همچنان در برنامه‌های گردشگری کیش قرار دارد و در کنار آن، توجه به بازار داخلی نیز متناسب با شرایط فعلی دنبال می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت استمرار همکاری بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد و گفت: این سمپوزیوم با ابتکار بخش خصوصی شکل گرفته و اجرای آن نیز بر عهده همین بخش است؛ سازمان در جایگاه حامی از رویداد پشتیبانی می‌کند. این شیوه همکاری می‌تواند به پایداری رویدادها و استقلال آن‌ها از تغییرات مقطعی مدیریتی کمک کند.

۲۴ کارگاه و پنل آموزشی؛ محور علمی سمپوزیوم

زینب بحرینی، دبیر سمپوزیوم، با تشریح برنامه‌های علمی این رویداد از طراحی ۲۴ کارگاه و پنل تخصصی در حوزه‌های مختلف گردشگری خبر داد.

به گفته وی، برنامه‌های علمی در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه در سه سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون گردشگری پایدار، تأثیر هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها بر اقتصاد گردشگری و گردشگری سلامت را در بر می‌گیرد.

بحرینی با اشاره به اضافه شدن محور گردشگری سلامت به برنامه‌های این دوره گفت: سه پنل تخصصی در این حوزه با رویکرد علمی و با حضور استادان برجسته کشور برگزار می‌شود. هدایت این بخش بر عهده دکتر قاضی‌پور، رئیس نظام پزشکی جزیره کیش، خواهد بود و دکتر کرمانچی، رئیس اداره سلامت وزارت بهداشت نیز در این برنامه حضور خواهد داشت.

وی همچنین از مشارکت شبکه استادان فارسی‌زبان گردشگری (شگف) به سرپرستی پروفسور جعفر جعفری خبر داد و افزود: استادان و متخصصان حوزه گردشگری از جمله دکتر بذرافشان، رئیس جامعه مؤسسات آموزش گردشگری ایران، و جمعی از مدیران و صاحب‌نظران حوزه بوم‌گردی و گردشگری سلامت در برنامه‌های علمی حضور خواهند داشت.

دبیر سمپوزیوم با اشاره به امکان مشارکت آنلاین علاقه‌مندان در کارگاه‌ها و پنل‌ها گفت: با همکاری مجموعه فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش، امکان ثبت‌نام و شرکت غیرحضوری در برنامه‌های آموزشی نیز فراهم شده است. همچنین برای شرکت‌کنندگان، گواهینامه‌های آموزشی با مشارکت اکو، سازمان منطقه آزاد کیش و مجموعه دانشگاهی نارسیس صادر خواهد شد.

بازنمایی میراث مشترک تمدنی در قالب موسیقی و آیین‌های منطقه‌ای

مسعود رهبری، مشاور فرهنگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، نیز با تأکید بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی کشورهای عضو اکو گفت: این کشورها در گستره‌ای از اشتراکات زبانی، فرهنگی و موسیقایی قرار دارند که مؤلفه‌هایی همچون زبان فارسی، نوروز، شب یلدا و میراث شخصیت‌هایی مانند فردوسی و مولانا بخشی از آن را تشکیل می‌دهد.

وی گردشگری میان این کشورها را فراتر از سفرهای تفریحی دانست و اظهار کرد: اشتراکات تمدنی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری گردشگری مبتنی بر معنا، تجربه فرهنگی و روایت‌های تاریخی مشترک باشد.

رهبری با اشاره به شرایط دشوار برگزاری این دوره از سمپوزیوم، آن را حامل پیام صلح، امنیت و آرامش از جنوب ایران به جهان دانست و افزود: در این دوره تلاش شده است بخش فرهنگی و هنری رویداد با تمرکز بر موسیقی اقوام و حرکات آیینی کشورهای منطقه طراحی شود.

وی موسیقی را زبانی مشترک و فراتر از مرزهای زبانی دانست که بدون نیاز به مترجم می‌تواند پیام‌ها و خاطرات فرهنگی مشترک را منتقل کند و گفت: در انتخاب گروه‌های موسیقی و آیینی، شاخص‌های فنی و اشتراکات فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. گروه‌هایی از مناطق خراسان و آذربایجان نیز به دلیل پیوندهای تاریخی و فرهنگی با کشورهای همسایه در برنامه‌های این دوره حضور خواهند داشت.

عباس غلامی، دبیرکل دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو اکو نیز با اشاره به اهداف شکل‌گیری این رویداد گفت: معرفی جزیره کیش به‌عنوان یک برند بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه برای ایجاد ارتباط با بازارهای گردشگری کشورهای مختلف، از اهداف اصلی این سمپوزیوم بوده است.

وی با بیان اینکه کشورهای عضو اکو به دلیل نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی به‌عنوان نخستین بازار هدف انتخاب شده‌اند، اظهار کرد: سیاست دبیرخانه به کشورهای عضو اکو محدود نمی‌شود و پس از ارزیابی نتایج این همکاری‌ها، توسعه ارتباطات با مجموعه‌هایی مانند بریکس و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع نیز دنبال خواهد شد.

غلامی با اشاره به تجربه ارتباط با تاجیکستان و حضور فعالان گردشگری این کشور در نمایشگاه‌های مرتبط افزود: ایجاد ارتباط با بازار تاجیکستان و برنامه‌ریزی برای مسیر گردشگری دوشنبه ـ کیش از دستاوردهای دوره گذشته بود و در برنامه امسال نیز شهر سمرقند به‌عنوان یکی از مقاصد هدف برای توسعه ارتباطات انتخاب شد.

وی همچنین آموزش و ارتقای منابع انسانی را از اهداف مهم سمپوزیوم دانست و از راه‌اندازی مجموعه آموزشی «هوما اسکول» در جزیره کیش به‌عنوان یکی از نتایج پیگیری‌های دبیرخانه یاد کرد.