به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، محمدمهدی مومنی به سمت مدیرکل حوزه استاندار تهران منصوب شد.

در این حکم، با تکیه بر تعهد، تجربیات و سوابق خدمتی مومنی، بر ضرورت حرکت در چارچوب منویات مقام معظم رهبری، تحقق اهداف سند چشم‌انداز، اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت و پایبندی به منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم تأکید شده است.

همچنین افزایش سطح رضایتمندی عمومی و ارائه خدمت‌رسانی شایسته و مؤثر به شهروندان از مهم‌ترین انتظارات و محورهای مورد تأکید استاندار تهران در این انتصاب است.

گفتنی است محمدمهدی مومنی پیش از این عهده‌دار مسئولیت سرپرستی حوزه استاندار تهران بود.