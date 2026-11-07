بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان، از ساعت ۰۰:۳۰ روز پنجشنبه ۱۴ آبان تا ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، بارندگی در نقاط مختلف استان ادامه داشته است.

وی با اشاره به بیشترین میزان بارندگی در این بازه زمانی افزود: ایستگاه سپیددشت با ۱۸۰.۸ میلی‌متر و شول‌آباد با ۱۷۹.۹ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را در استان ثبت کرده‌اند.

ثبت ۷۴.۲ میلی‌متر بارش در الیگودرز

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: پس از این دو ایستگاه، الیگودرز با ۷۴.۲ میلی‌متر، ازنا با ۷۰.۶ میلی‌متر و دورود با ۵۶.۲ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی میزان بارندگی قرار دارند.

مرادپور با تشریح آمار بارش در دیگر ایستگاه‌های استان عنوان کرد: در سیلاخور ۴۰.۹ میلی‌متر، ایمان‌آباد ۳۵.۲ میلی‌متر، خرم‌آباد ۳۳.۲ میلی‌متر، ریمله ۲۸ میلی‌متر، سراب‌دوره ۲۶.۷ میلی‌متر، کوهدشت و رومشکان هر کدام ۲۲.۲ میلی‌متر، معمولان ۱۸ میلی‌متر، الشتر ۱۷.۵ میلی‌متر، بروجرد ۳۷.۵، نورآباد ۱۳.۵ میلی‌متر و پلدختر ۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وی میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی بازه زمانی یادشده را ۵۰.۷ میلی‌متر اعلام کرد.