به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه شنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: در پی دستور استاندار مازندران، برای ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی، ظرفیت‌های موجود برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار مراکز عرضه و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد این مراکز مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، شهرداری‌های ساری، فرح‌آباد، آکند، کیاسر، هولار و فریم موظف شدند حداکثر ظرف دو روز مکان‌های پیشنهادی خود را برای استقرار مراکز عرضه مستقیم شناسایی و به فرمانداری اعلام کنند.

وی ادامه داد: پس از دریافت پیشنهادها، مکان‌های معرفی‌شده با همکاری دستگاه‌های مسئول بررسی می‌شوند تا مقدمات لازم برای راه‌اندازی این مراکز فراهم شود.

فرماندار ساری گفت: کارگروه‌های فرعی و تخصصی ذیل کارگروه ویژه تنظیم بازار شهرستان تشکیل می‌شود تا موضوعاتی نظیر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نظارت بر شبکه عرضه، ساماندهی فعالیت اصناف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را پیگیری کنند.

اسکندرنیا با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر اجرای این طرح اظهار کرد: تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز، کاهش واسطه‌گری غیرضروری و کمک به تعدیل قیمت‌ها از اهداف ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی است.

وی همکاری منسجم مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و اصناف را برای تحقق این برنامه ضروری دانست و بر پیگیری مستمر روند اجرای آن تأکید کرد.

وی تصریح کرد: با معرفی مکان‌های پیشنهادی از سوی شهرداری‌ها، فرآیند بررسی و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی در شش شهر شهرستان ساری دنبال خواهد شد.