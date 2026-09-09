بهروز اسکندرنیا در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور میدانی در مناطق سیلزده شهرستان ساری، بر تأمین فوری نیازهای اساسی روستاییان تأکید کرد و گفت:چهار هزار قرص نان لواش میان خانوارهای دو روستای زرینآباد علیا و سفلی توزیع شد.
وی ادامه داد: در بازدید از مناطق سیلزده شهرستان ساری، ضمن بررسی وضعیت روستاهای آسیبدیده، بر تسریع در روند امدادرسانی و تأمین اقلام ضروری مورد نیاز مردم تأکید شد.
وی ادامه داد: چهار هزار قرص نان لواش برای توزیع میان ساکنان روستاهای زرینآباد علیا و زرینآباد سفلی اختصاص یافت.
اسکندرنیا یادآور شد: این محموله با همکاری اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان ساری و اتحادیه خبازان تأمین و در میان خانوارهای این دو روستای سیلزده توزیع شد تا بخشی از نیازهای فوری مردم در شرایط پس از سیلاب برطرف شود.
اسکندرنیا بر ضرورت حضور مستمر دستگاههای اجرایی در مناطق آسیبدیده و پاسخگویی سریع به نیازهای مردم تأکید کرد و خواستار تداوم خدماترسانی تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی شد.
وی تصریح کرد::تأمین مواد غذایی و سایر اقلام ضروری، از جمله اقدامات انجامشده برای حمایت از ساکنان مناطق متاثر از سیلاب است و روند بررسی مشکلات و نیازهای روستاهای آسیبدیده نیز با محوریت مدیریت شهرستان ادامه دارد.
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