سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر بارش باران در محورهای غربی استان همچنان شدید است و رانندگان باید با احتیاط کامل در این مسیرها تردد کنند.

وی افزود: محور علویجه به گلپایگان همچنان مسدود است و با وجود اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، متأسفانه همچنان شاهد حضور برخی شهروندان و رانندگان در این محور هستیم.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تأکید کرد: از مردم درخواست می‌کنیم به هشدارها و محدودیت‌های ترافیکی توجه کنند و از حرکت به سمت محورهای مسدود و مناطق در معرض خطر خودداری کنند.

میرزایی با اشاره به وقوع چند حادثه رانندگی ناشی از شدت بارش‌ها گفت: در محور اتوبان ذوب‌آهن و همچنین محور بهارستان ـ اصفهان، به دلیل شدت بارندگی و لغزندگی سطح جاده، شاهد چند فقره تصادف خسارتی بودیم که خوشبختانه این حوادث تلفات جانی و مصدومیت نداشت.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از ساعت پنج صبح تشدید بارش‌ها به‌ویژه در محورهای جنوبی استان پیش‌بینی شده است، گفت: این شرایط با ساعات اوج تردد هم‌زمان خواهد بود و لازم است رانندگان با دقت و احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان به‌طور ویژه به رانندگان سرویس‌های کارگری شرکت‌های صنعتی توصیه کرد: با توجه به فعالیت گسترده سرویس‌های حمل‌ونقل کارگران در ساعات ابتدایی صبح، رانندگان باید پیش از حرکت از وضعیت فنی خودرو، سالم بودن لاستیک‌ها و عملکرد سیستم روشنایی و برف‌پاک‌کن اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: رعایت فاصله طولی مناسب، کاهش سرعت، پرهیز از تغییر ناگهانی مسیر و خودداری از سبقت‌های غیرمجاز در شرایط بارندگی ضروری است، زیرا کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها می‌تواند احتمال وقوع حادثه را افزایش دهد.

میرزایی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت مسیرها اطلاع کسب کنند و افزود: رانندگی با سرعت مطمئنه و توجه کامل به هشدارهای پلیس راه، مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از حوادث در شرایط جوی ناپایدار است.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان باید از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد وقوع سیلاب خودداری کرده و در صورت مواجهه با مسیرهای آب‌گرفته، از عبور خودرو از میان جریان آب پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان تأکید کرد: پلیس راه به‌صورت مستمر وضعیت محورهای استان را رصد می‌کند و شهروندان نیز باید با رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به اطلاعیه‌های رسمی، به کاهش حوادث رانندگی در روزهای بارانی کمک کنند.