به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع حادثه برخورد خودروی تیبا با دو عابر پیاده در محور آزادشهر به مینودشت خبر داد و اظهار کرد: این حادثه عصر شنبه در محدوده روستای بلوچ‌آباد رخ داد و پس از اعلام گزارش، یک تیم امدادی از پایگاه قره‌چشمه با سه نیروی عملیاتی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه چهار نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد و سه نفر نیز مصدوم شدند.

وی ادامه داد: یک مصدوم توسط نیروهای هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر ضرورت احتیاط رانندگان در محدوده‌های روستایی و محل تردد عابران پیاده، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر را از عوامل مهم پیشگیری از حوادث جاده‌ای دانست.