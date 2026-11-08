عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در توضیح اخبار منتشرشده درباره انتقال پسماند فریدونکنار به سایت پسماند الیمالات اظهار کرد: پروژه سایت پسماند الیمالات با پیگیری‌های انجام‌شده در حال اجراست و از طرح‌های مهم در حوزه حفظ سلامت مردم و صیانت از محیط زیست منطقه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر محدوده خدمات‌رسانی این مجموعه افزود: سایت الیمالات برای مدیریت پسماند شهرستان‌های نور و محمودآباد طراحی شده و موضوع انتقال زباله از شهرستان دیگری به این سایت صحت ندارد.

نماینده مردم نور و محمودآباد همچنین با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره انتقال پسماند فریدونکنار به این مجموعه، تصریح کرد: اخبار مطرح‌شده در این زمینه صحت ندارد و این پروژه برای شهرستان‌های نور و محمودآباد تعریف شده است.