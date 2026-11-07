https://mehrnews.com/x3dxWr ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۷ کد مطلب 7003541 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۷ اجتماع مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی بندرعباس- مردم بندرعباس شامگاه شنبه با حضور در تجمعات بار دیگر حمایت خود را از نظام اسلامی اعلام کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 7003541 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود بوستان نوزادان در بندرعباس احداث می شود مشکلات مسکن مهر بندرعباس رفع می شود حضور شبانه مردم کلاله در میدان همدلی و همراهی برچسبها اجتماع مردمی بندرعباس هرمزگان
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