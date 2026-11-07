https://mehrnews.com/x3dxX5 ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 7003573 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۳ حضور شبانه مردم کلاله در میدان همدلی و همراهی کلاله- مردم کلاله با حضور در تجمع شبانه، بر تداوم همدلی و اتحاد خود تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 7003573 کپی شد مطالب مرتبط وداع با پیکر شهید گمنام در تجمع شبانه مردم بیله سوار پرچم ایران بر فراز دستان مردم میبد در شب ۲۵۲ مردم محله محمودآباد یزد همچنان پای آرمانهای انقلاب تجمع شبانه مردم آستارا به شب ۲۵۲ رسید دویست و پنجاه و دومین شب تجمعات مردم فردیس تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و دومین شب همدلی و وحدت پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه دویست و پنجاه و دومین شب نمایش اراده مردم رودسر در خیابان اجتماع مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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