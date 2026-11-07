پرویز غفارفرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین حادثه صاعقه‌زدگی ساعت ۱۵:۳۵ روز ۱۶ آبان در منطقه شوتاور پایین، حوالی گلزار شهدا، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که بلافاصله نزدیک‌ترین تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر بر اثر برخورد صاعقه مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، با وضعیت عمومی مساعد و در شرایط هوشیار به درمانگاه قلعه‌رئیسی منتقل و تحویل کادر درمان شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با اشاره به وقوع حادثه دوم در شهر لیکک بیان کرد: ساعت ۲۲:۴۰ همان روز، گزارشی مبنی بر صاعقه‌زدگی و مصدومیت یک مرد ۴۵ ساله به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله نزدیک‌ترین کد عملیاتی به محل اعزام شد.

غفارفرد ادامه داد: مصدوم این حادثه نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید سلیمانی لیکک منتقل شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع رعدوبرق و صاعقه، از شهروندان خواست در شرایط جوی ناپایدار از حضور در فضاهای باز، ارتفاعات و مناطق مستعد صاعقه‌زدگی خودداری کنند.