پرویز غفار فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر جمعه گزارشی مبنی بر وقوع حادثه صاعقه‌زدگی در منطقه عشایری روستای چیر قلعه‌دژ از توابع شهرستان کهگیلویه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین کد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی برای رسیدگی به مصدومان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این حادثه یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت، تصریح کرد: متأسفانه یک مرد حدوداً ۴۵ ساله بر اثر صاعقه‌زدگی جان خود را از دست داد و یک نوجوان ۱۲ ساله نیز دچار مصدومیت و سوختگی شد.

غفار فرد ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل شد.