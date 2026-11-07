https://mehrnews.com/x3dxX7 ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 7003575 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۳ گالیکشیها در تجمع شبانه بر همبستگی تأکید کردند گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، جلوهای از وحدت و همراهی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 6 MB کد مطلب 7003575 کپی شد مطالب مرتبط عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست وداع با پیکر شهید گمنام در تجمع شبانه مردم بیله سوار پرچم ایران بر فراز دستان مردم میبد در شب ۲۵۲ تجمع شبانه مردم آستارا به شب ۲۵۲ رسید دویست و پنجاه و دومین شب تجمعات مردم فردیس تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و دومین شب همدلی و وحدت پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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