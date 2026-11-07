https://mehrnews.com/x3dxTP ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 7003462 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۱ تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و دومین شب همدلی و وحدت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و دومین شب همدلی و وحدت برگزار شد. دریافت 177 MB کد مطلب 7003462 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج گرگانیها بار دیگر در تجمع شبانه گرد هم آمدند اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد حضور شبانه مردم کلاله در میدان همدلی و همراهی گالیکشیها در تجمع شبانه بر همبستگی تأکید کردند برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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