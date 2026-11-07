https://mehrnews.com/x3dxWW ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 7003566 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۰ وداع با پیکر شهید گمنام در تجمع شبانه مردم بیله سوار بیله سوار- اجتماع «مردم مبعوثشده» بیله سوار با آیین وداع با پیکر یک شهید گمنام همراه بود. دریافت 8 MB کد مطلب 7003566 کپی شد مطالب مرتبط حضور شبانه مردم کلاله در میدان همدلی و همراهی گالیکشیها در تجمع شبانه بر همبستگی تأکید کردند رامیان به استقبال شهید گمنام رفت؛ عطر شهادت در کوچههای شهر پیچید برچسبها اردبیل شهرستان بیله سوار تجمع مردمی
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