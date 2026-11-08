به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رفاهی شنبه‌شب در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پروژه فانوس دریایی بوشهر اظهار کرد: فانوس دریایی یکی از نمادهای شاخص شهر بوشهر به شمار می‌رود که در دوره ششم شورای اسلامی شهر، مقرر شد با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری احداث و به یکی از پروژه‌های مهم گردشگری و شهری تبدیل شود.



وی با اشاره به توقف طولانی‌مدت عملیات اجرایی این پروژه افزود: بیش از دو سال است که پروژه فانوس دریایی بوشهر عملاً هیچ‌گونه فعالیت اجرایی ندارد و این وضعیت، ضرورت پیگیری جدی و پاسخگویی مسئولان مربوطه را دوچندان کرده است.



نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: در این مدت، جلسات متعددی در کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا برای بررسی وضعیت این پروژه برگزار شده و حتی تذکراتی نیز به شهرداری داده شده است، اما همچنان شاهد توقف طرح هستیم.

سرمایه‌گذار باید به تعهدات خود پایبند باشد

رفاهی با طرح این پرسش که چرا پروژه فانوس دریایی متوقف شده و چه زمانی فعالیت اجرایی آن از سر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: ضروری است شهرداری بوشهر ضمن بررسی دقیق دلایل توقف پروژه، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای فعال‌سازی مجدد آن ارائه کند.



وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار پروژه باید به تعهدات خود پایبند باشد و با پیگیری‌های لازم، مکلف به ازسرگیری عملیات اجرایی و تعیین تکلیف این طرح شود.



نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: پروژه فانوس دریایی به دلیل جایگاه نمادین و ظرفیت‌های گردشگری آن، از اهمیت ویژه‌ای برای شهر بوشهر برخوردار است و بلاتکلیفی طولانی‌مدت آن قابل قبول نیست؛ از این رو، انتظار می‌رود با همکاری شهرداری و سرمایه‌گذار، هرچه سریع‌تر زمینه ادامه اجرای این پروژه فراهم شود.