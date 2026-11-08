به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر انصاری اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری مواد مخدر توسط فردی در یکی از مناطق روستایی شهرستان جاسک، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، با تشکیل تیم عملیاتی و اخذ مجوز قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از منزل متهم، موفق به کشف ۴۶ کیلوگرم حشیش، ۳۱ کیلوگرم شیشه و ۴۲ کیلوگرم ماری‌جوانا شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مجموع مواد مخدر کشف‌شده ۱۱۹ کیلوگرم بوده است، تصریح کرد: در این عملیات پنج نفر از افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با خرید و فروش یا قاچاق مواد مخدر، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.