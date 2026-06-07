ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۳۱ کیلوگرم حشیش در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز پیری اظهار کرد: در راستای تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی شهرستان جاسک با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌های مواد افیونی از محور شهرستان چابهار به سمت جاسک مطلع شده و پیگیری موضوع را به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری عوامل انتظامی پاسگاه‌های «لیردف» و «جاسک کهنه»، پس از پایش محورهای مواصلاتی، در سه عملیات جداگانه به سه دستگاه موتورسیکلت در محورهای فرعی مشکوک شدند.

این مسئول انتظامی استان تصریح کرد: راکبان موتورسیکلت‌ها با مشاهده مأموران، بدون توجه به فرمان ایست و علائم هشداردهنده، ضمن پرتاب بسته‌های حاوی مواد مخدر و بهره‌گیری از تاریکی هوا و عوارض زمین، از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک با بیان اینکه در بازرسی از کوله‌پشتی‌های به‌جامانده از متهمان، ۳۱ کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد، خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.