به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی درخصوص اجرای سی‌ و یکمین مرحله طرح «آرامش در شهر» اظهار کرد: این طرح در چهار روز با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری سایر رده‌های انتظامی با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده، اطراف مراکز آموزشی و کاهش دغدغه خانواده‌ها اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح ۶۲ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند و ۳ قاچاقچی عمده و سابقه‌دار، ۱۰ خرده‌فروش، ۲ حمل‌کننده و ۱۷ نگهدارنده مواد مخدر در مجموع ۹۴ متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ملایر با اشاره به کشف ۶ کیلو و ۹۲۶ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی بیان کرد: در این عملیات ۶ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به قاچاقچیان توقیف و ۵۴ نقطه آلوده در سطح شهرستان پاکسازی شد.

سرهنگ ساکی در ادامه از دستگیری سارقان احشام و کشف اموال مسروقه در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: در پی وقوع سرقت احشام در یکی از روستاهای ملایر موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، ماموران موفق شدند ۷ راس گوسفند سرقتی را در منزل یکی از روستاها کشف و متهم را دستگیر کنند؛ متهم در بازجویی‌ها اذعان کرد که احشام را از فرد دیگری خریداری کرده است که با پیگیری‌های بعدی سارق اصلی نیز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ملایر خاطرنشان کرد: متهم اصلی در تحقیقات پلیسی به تشکیل باندی با ۴ همدست و ارتکاب سرقت‌های احشام اعتراف کرد که تمامی اعضای این باند به همراه مال‌خر اموال مسروقه دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. احشام کشف‌شده نیز به مالباختگان تحویل داده شد.