به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کی یف پایتخت اوکراین بعد از حملات شدید روسیه علیه تأسیسات انرژی این کشور با قطع برق گسترده رو به رو شد و جریان برق در 5 منطقه به صورت کامل قطع شد.

بر اساس این گزارش، اوکراینی ها برای روشن نگه داشتن خانه هایشان از چراغ های دستی استفاده می کنند و شرکت ها و فروشگاه های کوچک نیز با مشکلات زیادی برای ادامه دادن فعالیت هایشان رو به رو شده اند.

وزارت برق اوکراین اعلام کرد که یک حمله گسترده علیه تأسیسات انرژی این کشور صورت گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز روسیه را به تشدید حملات علیه این کشور متهم کرده است.

وزارت دفاع روسیه نیز از هدف قرار دادن تأسیسات وابسته به مجتمع صنایع نظامی اوکراین و زیر ساخت های حمل و نقل کی یف خبر داده بود.