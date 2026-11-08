به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دارایی اوکراین در بیانیه ای اعلام کرد این کشور از سال ۲۰۲۴ تاکنون در چارچوب سازوکار تسریع درآمد فوق‌العاده برای اوکراین (ERA)، حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار وام دریافت کرده است که بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از دارایی‌های دولتی مسدودشده روسیه تأمین می‌شود.

در این بیانیه آمده است: مجموع وام‌های دریافتی واکراین در چارچوب سازوکار تسریع درآمد فوق‌العاده برای اوکراین به ۴۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی این وزارتخانه، این منابع از سال ۲۰۲۴ و در قالب سازوکار مالی کشورهای گروه هفت برای حمایت از اوکراین در اختیار کی‌یف قرار گرفته‌اند.

سازوکار ERA در سال ۲۰۲۴ و با توافق کشورهای گروه هفت برای اختصاص حدود ۵۰ میلیارد دلار وام به اوکراین شکل گرفت. بر اساس این طرح، بازپرداخت وام‌ها از محل درآمدهای فوق‌العاده حاصل از دارایی‌های دولتی مسدودشده روسیه انجام می‌شود.

در این سازوکار، اصل دارایی‌های مسدودشده روسیه به‌طور مستقیم به اوکراین واگذار نمی‌شود بلکه درآمدهای حاصل از این دارایی‌ها برای بازپرداخت وام‌های اختصاص‌یافته به کی‌یف در نظر گرفته شده است.

کشورهای گروه هفت در نشست ژوئن ۲۰۲۴ در ایتالیا با اختصاص حدود ۵۰ میلیارد دلار وام به اوکراین از طریق سازوکار ERA موافقت کردند. این تصمیم در چارچوب تلاش غرب برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اوکراین در جنگ با روسیه اتخاذ شد. اتحادیه اروپا نیز در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد سهم ۱۸.۱ میلیارد یورویی خود از این سازوکار را به‌طور کامل تأمین کرده است.