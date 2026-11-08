به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۴۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله منطقه مسکو، روستوف، جمهوری کریمه و همچنین بر فراز دریای آزوف رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه روز شنبه ۷ نوامبر (۱۶ آبان) نیز از رهگیری و انهدام ۴۱۱ فروند پهپاد اوکراینی طی یک شب خبر داده بود. بر اساس اعلام این وزارتخانه، پهپادها در مناطق مختلف روسیه و بر فراز شبه‌جزیره کریمه و آب‌های دریای سیاه و آزوف هدف سامانه‌های پدافندی قرار گرفته بودند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.