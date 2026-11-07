به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دفتر ریاست‌ جمهوری ترکیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست‌ جمهوری ترکیه در این خصوص آمده است: اردوغان در گفتگو با ترامپ، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ های دیپلماتیک در خصوص اوکراین به نتیجه‌ ای مثبت منجر شود. اردوغان اضافه کرد که ترکیه با گسترش دامنه تماس‌ های خود با روسیه، به مشارکت در دستیابی به راه‌ حلی برای مسئله اوکراین ادامه خواهد داد.

به گزارش آپا آذ به نقل از دفتر ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس تلفنی برقرار کرد.

سران دو کشور در مورد روابط دوجانبه ترکیه و آمریکا و همچنین تحولات منطقه‌ای و جهانی گفتگو کردند. اردوغان بر اهمیت پایان دادن به تنش‌ها بین ایران و آمریکا و حل مشکلات از طریق دیپلماتیک تأکید کرد.

وی اضافه کرد که ترکیه به تلاش‌های خود برای تضمین صلح ادامه خواهد داد.