خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

فاکس نیوز در گزارشی نوشت علی راشد النعیمی، رئیس کمیته دفاع، کشور و امور خارجه شورای ملی فدرال امارات، در مصاحبه‌ای اختصاصی گفت نسبت به مذاکرات آمریکا و ایران «کمی خوش‌بین» است و در روزهای اخیر پیشرفت‌هایی از طریق میانجیگری قطر دیده شده است.

او گفت: «ما شاهد پیشرفت هستیم... امیدواریم دو طرف به نقطه‌ای برسند که اعتماد بسازند و از جنگ دوری کنند... من کمی خوش‌بین هستم، اما گزینه دیگر را هم رد نمی‌کنم.» به نوشته فاکس نیوز، این اظهارات پس از آن مطرح شد که رویترز گزارش داد ایران پیشنهاد هسته‌ای تازه‌ای از طریق قطر به واشنگتن ارائه کرده است.

تهران همچنان بر هفت شرط پیش از مذاکره تأکید دارد، از جمله رفع تحریم‌ها و پایان محاصره دریایی آمریکا. النعیمی گفت امارات «برای بدترین وضع برنامه‌ریزی می‌کند و امید به بهترین دارد.» بر پایه گزارش، بیش از ۳۰۰۰ موشک و پهپاد ایرانی در جنگ به امارات شلیک شد و خسارات و تلفاتی برجای گذاشت، اما از ماه مه حمله تازه‌ای به این کشور صورت نگرفته است.

ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی نوشت ایران خود را برای احتمال از سرگیری جنگ آماده می‌کند و در همین حال، برخی مقامات خواستار بازنگری در سیاست هسته‌ای و ساخت بمب اتمی شده‌اند. به نوشته این گزارش، در شمال تهران مرکز آموزشی نیروهای داوطلب «جانفدا» افتتاح شد؛ اردوگاهی با میدان تیراندازی، مسیر طناب‌بازی و دیوار فرود با شعار «مرگ بر ترامپ».

محمد، معلمی که در این برنامه ثبت‌نام کرده، گفت: «ما آماده و استوار ایستاده‌ایم و تسلیم نخواهیم شد.» علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران گفت ایران آسیب‌پذیری‌های جنگ‌های پیشین را ترمیم و توان موشکی خود را بازسازی می‌کند تا جنگ بعدی برای واشنگتن پرهزینه و غیرقابل کنترل شود. رهبر انقلاب اسلامی نیز در دیدار با فرماندهان ارشد، هر تهدیدی را با «پاسخی بدون محدودیت جغرافیایی» خوانده است.

به نوشته ان‌بی‌سی نیوز، برخی از نمایندگان مجلس و چند روحانی برجسته خواستار بازنگری در سیاست هسته‌ای و ساخت بمب به عنوان ابزار بازدارندگی شده‌اند. محسن رضایی گفت «تصمیم تازه‌ای درباره تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده»، اما این پرسش مطرح شده که اگر جنگ دوباره شروع شود، آیا دکترین قبلی حفظ خواهد شد یا نه.

یدالله جوانی، یک فرمانده ارشد سپاه، گفته است کابل‌های اینترنت زیردریایی در تنگه هرمز می‌تواند هدف اصلی ایران باشد. تحلیلگران می‌گویند درگیری گسترده‌تر می‌تواند حزب‌الله، انصارالله و گروه های مقاومت عراقی را نیز وارد درگیری کند. هم‌زمان میانجی‌های پاکستانی و قطری و سفر وزیر دفاع عربستان به تهران برای جلوگیری از جنگ تلاش می‌کنند، اما تحلیلگران می‌گویند این تلاش‌ها ممکن است کافی نباشد.

روزنامه ایندیپندنت در سرمقاله‌ای با عنوان «دموکراسی آمریکا مسیر خود را اصلاح کرد» نوشت خبر خوب رد قاطع دونالد ترامپ از سوی مردم آمریکا با این نگرانی همراه است که رئیس‌جمهوری که به‌طور فزاینده‌ای از واقعیت جدا شده، ممکن است واکنشی غیرعقلانی‌تر و ویرانگرتر از همیشه نشان دهد. به نوشته این سرمقاله، نشانه‌های اولیه مختلط‌اند: ترامپ نتیجه انتخابات را پذیرفت و گفت دموکرات‌ها «کار خوبی کردند»، اما سوزان وایلز را از ریاست ستاد برکنار کرد و استفن میلر را جانشین او کرد.

میلر در دولت ترامپ فردی افراطی شناخته می‌شود و با سیاست اعزام مأموران ICE برای بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی و نیز تشویق ترامپ به تهدید الحاق گرینلند و ربودن نیکولاس مادورو مرتبط بوده است. بنابراین در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ، بعید است سیاست مهاجرتی او کمتر خشونت‌آمیز و ناعادلانه شود.

با این حال، سرمقاله می‌گوید پیام انتخابات آن‌قدر روشن بود که در موضوعات دیگر امیدی به درک ترامپ وجود دارد. جمهوری‌خواهان عمدتاً به دلیل گرانی بنزین و گازوئیل رأی از دست دادند و علت اصلی گرانی، جنگ غیرضروری و طولانی ترامپ با ایران بود. تعرفه‌ها نیز از عوامل تورم‌اند، اما ارتباط آن‌ها با گرانی برای رأی‌دهندگان دشوارتر است. سرمقاله به تبلیغ اسکات کولوم، نامزد دموکرات می‌سی‌سی‌پی، اشاره می‌کند که در آن یکی از حاضران در صف تجمع ترامپ درباره ایران گفت: «از آن خارج شوید.

ما نیازی به حضور در آنجا نداریم. این مشکل ما نیست.» به نوشته ایندیپندنت، احتمال دارد ترامپ دقیقاً همین کار را بکند و پس از نتیجه انتخابات، اعلام پیروزی و خروج از جنگ را در پیش بگیرد. او به افکار عمومی حساس است و از بازنده دیده شدن متنفر است. سرمقاله امیدوار است همین فشار، ترامپ را به سوی پایان جنگ اوکراین با شرایط قابل قبول برای اوکراینی‌ها سوق دهد. در پایان، سرمقاله نگران است که دو سال ریاست ستاد میلر، پیچ استبدادی را در سیاست داخلی سفت‌تر کند، اما امیدوار است ترامپ پیام روشن انتخابات را بشنود و در اوکراین و خاورمیانه به دنبال صلح برود.

رسانه های عربی

الجزیره در مقاله ای نوشت: پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و کسب اکثریت هر دو مجلس کنگره، در تقابل با تقویت جریان راست‌گرای ملی‌گرا و مذهبی در اسرائیل، نشان‌دهنده شکاف فزاینده میان دو فضای سیاسی است. نویسنده معتقد است پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند حمایت بی‌قیدوشرط آمریکا از اسرائیل را، به‌ویژه پس از جنگ غزه و حمله به ایران تحت تأثیر قرار دهد.

در اسرائیل، با وجود اختلافات نتانیاهو و گادی آیزنکوت، هر دو جریان در مخالفت با تشکیل کشور فلسطین و حمایت از ماهیت یهودی دولت اسرائیل اشتراک نظر دارند. مقاله چهار سناریو برای تشکیل دولت آینده اسرائیل مطرح می‌کند: دولت اقلیت آیزنکوت، ائتلاف نتانیاهو با راست‌گرایان مخالف، دولت وحدت ملی یا برگزاری انتخابات زودهنگام.

در نهایت، نویسنده احتمال می‌دهد ترامپ برای جبران شکست جمهوری‌خواهان و حفظ موقعیت نتانیاهو، به ازسرگیری جنگ علیه ایران روی آورد؛ هرچند توافق سیاسی با میانجی‌گری قطر و پاکستان نیز همچنان گزینه‌ای پیش روی واشنگتن است.

رأی الیوم در مقاله ای نوشت: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با هدفی سریع و راهبردی، یعنی سرنگونی نظام و نابودی توانمندی‌های صنعتی و فناورانه ایران، آغاز شد، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماند. پس از شکست جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ و تلاش برای ایجاد آشوب داخلی، جنگ ۴۰ روزه از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نیز نتوانست نظام ایران را سرنگون کند و حتی به تقویت همبستگی عمومی انجامید.

به باور نویسنده، این ناکامی در عرصه سیاسی آمریکا و اسرائیل نیز بازتاب یافت. ائتلاف نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر از ۶۴ کرسی به ۵۳ کرسی سقوط کرد و اکثریت پارلمانی خود را از دست داد. در آمریکا نیز جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر کنترل هر دو مجلس را از دست دادند. ترامپ و جی‌دی ونس، جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت را از عوامل شکست انتخاباتی دانستند.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که قدرت نظامی لزوماً به پیروزی سیاسی منجر نمی‌شود و آغازگران جنگ همیشه قادر به کنترل پیامدهای آن نیستند.

المیادین در مقاله ای نوشت: سه عامل اصلی، یعنی مردم، جغرافیا و ساختار سیاسی، در حفظ جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی دارند. در کنار نقش مردم، جغرافیای ایران با وسعت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع، کوهستان‌های زاگرس و البرز، بیابان‌های گسترده، سواحل طولانی خلیج فارس و دریای عمان و جزایر راهبردی، مزیت دفاعی کم‌نظیری ایجاد کرده است. این ویژگی‌ها هرگونه حمله زمینی را دشوار و پرهزینه می‌کند و امکان تأثیرگذاری بر تجارت جهانی انرژی را نیز به ایران می‌دهد.

عامل سوم، ساختار سیاسی و نهادی جمهوری اسلامی است. نویسنده با اشاره به جایگاه رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ساختار چندلایه را عامل تداوم و مقاومت نظام می‌داند. به باور او، حتی با وجود خسارات سنگین نظامی و حذف شماری از فرماندهان و مسئولان، سازوکارهای جایگزین مانع فروپاشی شده‌اند. نتیجه‌گیری مقاله این است که برتری نظامی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست و ترکیب مردم، جغرافیا و ساختار سیاسی می‌تواند قدرت مقاومت ایران را حفظ کند.

رسانه های چین و روسیه

وب‌سایت شبکه «آر تی» روسیه در یادداشتی به قلم طارق سیریل عمار، شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را نشانه افزایش نارضایتی عمومی از سیاست‌های داخلی و خارجی دونالد ترامپ دانست و نوشت که جنگ با ایران، افزایش قیمت بنزین، تورم، تعرفه‌های تجاری و برخوردهای سخت‌گیرانه با مهاجران از عوامل مؤثر در این ناکامی بوده‌اند. به نوشته این رسانه، نزدیکی بیش از حد ترامپ به اسرائیل و بی‌توجهی به وعده اولویت دادن به منافع آمریکا نیز هزینه سیاسی قابل‌توجهی برای جمهوری‌خواهان ایجاد کرده است.

آر تی با اشاره به مواضع جی‌دی ونس پس از انتخابات نوشت که معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پایان جنگ با ایران، توجه بیشتر به هزینه‌های زندگی و بازنگری در روابط واشنگتن و تل‌آویو، تلاش کرده است از سیاست‌های ترامپ فاصله بگیرد.

نویسنده این مواضع را بخشی از تلاش ونس برای آماده‌سازی زمینه حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ارزیابی کرد، اما درباره پایبندی واقعی او به تغییر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل ابراز تردید کرد. به اعتقاد نویسنده، اگر حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل بیش از گذشته برای منافع و موقعیت سیاسی آمریکا هزینه‌ساز شود، احتمال دارد ونس نیز با انگیزه‌های عمل‌گرایانه از این رویکرد فاصله بگیرد.

شبکه «سی‌جی‌تی‌ان» چین در گزارشی نوشت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و تسلط آنان بر هر دو مجلس کنگره از ژانویه ۲۰۲۷، زمینه‌ساز مناقشات تازه با دولت دونالد ترامپ بر سر بودجه، تنظیم مقررات هوش مصنوعی و سیاست‌های تعرفه‌ای خواهد شد.

نخستین چالش، تصویب بودجه دولت فدرال است. اختلاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره کاهش هزینه‌های دولتی، تأمین مالی برنامه‌های درمانی و مسکن و نظارت بر مخارج دولت می‌تواند احتمال تعطیلی بخشی از نهادهای فدرال را افزایش دهد. افزایش بدهی ملی آمریکا به بیش از ۴۰ تریلیون دلار نیز سقف بدهی را به اهرم فشار سیاسی میان دو حزب تبدیل کرده است.

تنظیم مقررات هوش مصنوعی محور دیگر اختلافات است. دموکرات‌ها خواستار ارزیابی ایمنی مدل‌های پیشرفته، نظارت بر فعالیت شرکت‌های فناوری و جلوگیری از افزایش هزینه برق خانوارها بر اثر گسترش مراکز داده هستند؛ رویکردی که با سیاست دولت ترامپ برای توسعه سریع این فناوری و کاهش محدودیت‌ها تفاوت دارد.

در حوزه تجارت نیز دموکرات‌ها قصد دارند برخی تعرفه‌های ترامپ را لغو کنند. با این حال، اختیارات اجرایی و حق وتوی رئیس‌جمهور می‌تواند مانع تغییرات گسترده شود. این اختلافات بر بازارهای مالی و تجارت جهانی نیز اثرگذار خواهد بود.