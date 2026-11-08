به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و سیزدهمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «تأثیر امتنانیت در اجرای اصل برائت در احکام اجتماعی» در قم برگزار می‌شود.

در این نشست که به همت گروه مبادی فقه معاصر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار خواهد شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به ارائه بحث می‌پردازد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر خادم الذاکرین، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، به‌عنوان ناقد در این نشست حضور خواهد داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی شریفی، دبیر گروه مبادی فقه معاصر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، دبیری علمی جلسه را بر عهده دارد.

این نشست روز یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۸:۳۰ در محل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند از طریق نشانی مجازی bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در این نشست شرکت کنند. اطلاعات بیشتر درباره این برنامه نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه به نشانی riicj.com/news/12121 در دسترس است.