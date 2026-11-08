منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با فعالیت سامانه بارشی اخیر و به لطف خداوند متعال، شاهد بارش‌های مؤثر در سطح استان، به‌ویژه در مناطق غربی و سرچشمه‌های زاینده‌رود بوده‌ایم.

وی افزود: بارش‌های این سامانه در مناطق بالادست زاینده‌رود نیز قابل توجه بوده و بر اساس آخرین گزارش‌ها، میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه کوهرنگ تا صبح امروز به ۲۶۲ میلی‌متر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تأثیر این بارش‌ها بر منابع آبی حوضه زاینده‌رود بیان کرد: هم‌اکنون حجم ذخیره سد زاینده‌رود ۱۷۰ میلیون مترمکعب است و میزان ورودی آب به سد نیز به ۱۰۳ مترمکعب بر ثانیه رسیده است.

شیشه‌فروش با بیان اینکه بارش‌های اخیر در شرایط کم‌آبی و خشکسالی استان اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: تداوم بارندگی‌های مؤثر در مناطق بالادست و سرچشمه‌های زاینده‌رود می‌تواند به تقویت منابع آبی این حوضه کمک کند.

وی افزود: مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی موجود و استمرار برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی همچنان ضروری است و باید از ظرفیت بارش‌های اخیر برای تقویت ذخایر آبی استان به بهترین شکل استفاده شود.