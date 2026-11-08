کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از شامگاه دوشنبه دما در سراسر مناطق استان اصفهان به طور محسوس کاهش می یابد، اظهار کرد: افت دما بین پنج تا ۱۰ درجه سلسیوس تا پایان هفته جاری پیش‌بینی می‌شود که در مناطق سردسیر و کوهستانی به ویژه غرب و جنوب استان به یخبندان منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت پیش رو نیز بین ۲ تا سه درجه سلسیوس کاهش دارد، اضافه کرد: ایستگاه‌های بوئین میاندشت و فریدونشهر با کمینه دمای یک درجه زیر صفر امروز سردترین مناطق استان ثبت شدند.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه خور و بیابانک با دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است، ادامه داد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد دوشنبه به هشت درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

طهماسبی در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد که با تضعیف و خروج تدریجی سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز از استان، به تناوب کاهش ابر و در برخی مناطق مه آلودگی هوا را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: کماکان احتمال رگبارپراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق، بارش پراکنده برف در مناطق سردسیر و کوهستانی و ارتفاعات غربی استان و وزش باد شدید و توفان موقت وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: شدت وزش باد در ساعات بعدازظهر امروز یکشنبه و روز دوشنبه در سطح استان خواهد بود.