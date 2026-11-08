حسین یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین حجم روان‌آب استحصال‌شده مربوط به شهرستان گلپایگان است که حدود چهار میلیون مترمکعب در پخش‌سیلاب‌ها و بندهای خاکی و ملاتی تیکن، پشت‌کوه، قرغن، هورستانه، رودخانه خشک، گلشهر و تخت‌عباس جمع‌آوری شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، بندها و پخش‌سیلاب‌های لایجند و سنگ‌سفید در خوانسار، آرمزگان، آزران و آبخوان در کاشان، دره‌بید و قفر در فریدن، ازناوله‌، ماربر، قلعه‌بهمن و نوغان در بوئین‌میاندشت و همچنین وردشت و پادنا در سمیرم نیز آبگیری شدند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: این سازه‌ها علاوه بر کنترل و مهار سیلاب، نقش مهمی در تأمین آب شرب، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش آبدهی چاه‌ها و قنات‌های منطقه ایفا می‌کنند.

یاری نسبت به تخلیه نخاله و دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌ها هشدار داد و گفت: این اقدامات رژیم رودخانه را تغییر می‌دهد و می‌تواند خسارت جدی به زیرساخت‌های پایین‌دست از جمله باغ‌ها، منازل مسکونی و جاده‌های مواصلاتی وارد کند.