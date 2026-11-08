محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، در پی نفوذ سامانه بارشی به منطقه، شرایط جوی استان طی امروز تحت تأثیر این سامانه قرار گرفته و آسمان در بیشتر مناطق عمدتاً ابری خواهد بود.

وی افزود: طی ساعات مختلف امروز، در سطح استان بارش باران پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق و در مقاطعی از زمان، این بارش‌ها می‌تواند به‌صورت رگبارهای باران همراه با رعدوبرق بروز کند. از این‌رو، احتمال وقوع بارش‌های مقطعی با شدت بیشتر در برخی نقاط وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به ماندگاری این سامانه بارشی در منطقه تصریح کرد: فعالیت سامانه مذکور کم‌وبیش تا روز دوشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت؛ با این تفاوت که انتظار می‌رود از روز یکشنبه به‌تدریج از شدت و میزان بارش‌ها کاسته شود و این روند کاهشی در روز دوشنبه نیز ادامه پیدا کند.

رحمان‌نیا ادامه داد: هرچند از روز یکشنبه به بعد از شدت فعالیت بارشی سامانه کاسته خواهد شد، اما همچنان در برخی ساعات و مناطق استان احتمال وقوع بارش وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی تا زمان خروج کامل سامانه از منطقه، شرایط جوی را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه به وضعیت وزش باد در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: همزمان با فعالیت این سامانه بارشی، سرعت وزش باد نیز در سطح استان افزایش خواهد یافت. به‌طوری‌که در مناطق بادگیر و ارتفاعات، وزش باد در برخی ساعات می‌تواند به‌صورت موقت به آستانه نسبتاً شدید برسد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه ترکیب بارش‌های رگباری، رعدوبرق و افزایش سرعت وزش باد می‌تواند موجب بروز مخاطرات جوی مقطعی شود، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده و شدت فعالیت سامانه، هشدار هواشناسی سطح نارنجی در خصوص فعالیت این سامانه بارشی صادر شده است.

رحمان‌نیا تأکید کرد: صدور هشدار نارنجی به‌منظور افزایش آمادگی شهروندان و دستگاه‌های مسئول در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی است و ضروری است توصیه‌های هواشناسی مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات دمایی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، دمای هوا تا فردا تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود؛ اما از روز دوشنبه روند کاهش دما در سطح استان آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: با تداوم روند کاهشی دما، از اواسط هفته آینده احتمال وقوع دماهای زیر صفر درجه در برخی مناطق استان وجود دارد و بروز شرایط یخبندان نیز در مناطق مستعد دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به تغییرات دمایی روزهای آینده اظهار کرد: کاهش دما در نیمه دوم هفته می‌تواند بر شرایط جوی مناطق مختلف استان تأثیرگذار باشد؛ بنابراین شهروندان، به‌ویژه فعالان بخش کشاورزی، بهره‌برداران بخش حمل‌ونقل و افرادی که در مناطق سردسیر و ارتفاعات فعالیت دارند، لازم است تمهیدات لازم را متناسب با شرایط پیش‌بینی‌شده در نظر بگیرند.

رحمان‌نیا با تأکید بر ضرورت پیگیری اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه و آغاز روند کاهش دما از این روز، توصیه می‌شود شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی در زمان بارش‌های رگباری و وزش باد، آخرین اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی استان را از مراجع رسمی دنبال کنند.