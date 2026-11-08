به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم، طی یک هفته اخیر در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح ۱۴۵ تبعه غیرمجاز، ۱۲۶ سارق، ۲۱ متهم دارای حکم جلب، ۲۰ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۴۷ معتاد متجاهر را دستگیر کردند.

توقیف ۲۱۹ وسیله نقلیه متخلف

وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح سه قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۱۶۲ دستگاه خودرو و ۵۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.

نوری با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، بر برخورد با عوامل ناامنی و جرایم و افزایش احساس امنیت در جامعه تأکید کرد.