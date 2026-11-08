به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از نحوه تخصیص و مصرف سوخت در بخش کشاورزی، بر ضرورت نظارت دقیق بر سهمیه‌ها و هدایت منابع به واحدهای تولیدی فعال تأکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان، با اشاره به گزارش‌هایی درباره دریافت سوخت توسط برخی گلخانه‌های غیرفعال اظهار کرد: وضعیت واحدهای تولیدی باید به‌صورت میدانی بررسی شود و سوخت متناسب با میزان فعالیت و نیاز واقعی تولیدکنندگان اختصاص یابد.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین اصلاح الگوی کشت، توجه به نیاز بازار، تولید محصولات دارای ارزش افزوده و توسعه صنایع تبدیلی را از ضرورت‌های بخش کشاورزی دانست.

بیجار از فرمانداران و دستگاه‌های متولی خواست با هماهنگی و پاسخگویی به‌موقع، مشکلات مربوط به تأمین سوخت و آرد را پیش از تبدیل شدن به مطالبه و اعتراض عمومی پیگیری کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع در شرایط محدودیت و وضعیت جنگی، جلوگیری از هدررفت سوخت و اختصاص سهمیه‌ها به تولیدکنندگان واقعی را ضروری دانست.