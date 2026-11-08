به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورای شهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت آب‌های سطحی، از تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری و اقدامات پیشگیرانه شهرداری مناطق قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: همکاران ما طی دو تا سه روز گذشته به‌صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها به حداقل برسد.

نادعلی افزود: صبح امروز حدود ساعت پنج‌ونیم به همراه مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار منطقه ۴ و مسئولان مربوطه از سیل‌بندها و انهار این منطقه بازدید کردیم. خوشبختانه اقداماتی مانند لایروبی انهار و آماده‌سازی مسیرهای هدایت آب که از چند ماه قبل آغاز شده بود، به‌خوبی انجام شده و با وجود حجم و شدت بالای آب، جریان آب در این مسیرها به شکل مناسبی هدایت می‌شد.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب حاصل از بارندگی‌ها تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع ترسالی و افزایش میزان بارش‌ها، لازم است وزارت نیرو برای استفاده بهینه از این منابع آبی برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد تا آب حاصل از بارندگی‌ها هدر نرود.

نادعلی از سازمان زیباسازی شهرداری تهران به دلیل اجرای طرح نمایشی مربوط به ترامپ در میدان تجریش قدردانی کرد و گفت: استفاده از تکنیک‌های جدید در فضاسازی شهری می‌تواند مورد توجه و استقبال مردم قرار بگیرد و این اقدام از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه بود.

وی همچنین با اشاره به فضای سیاسی و واکنش‌های عمومی نسبت به رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: ترامپ پیش از آنکه به‌صورت فیزیکی در موقعیت زندان قرار بگیرد، در ذهن و قلب بسیاری از مردم جهان با چنین تصویری مواجه شده و حتی در میان مردم کشور خودش نیز با انتقادها و مخالفت‌هایی روبه‌روست.

علیرضا نادعلی اظهار کرد: شناخت نقاط حادثه‌خیز در حوزه آب‌گرفتگی و سیلاب موضوعیت دارد وگرنه این تعداد کارگر و مسئولان از جمله شهرداران نواحی به کار گرفته نمی‌شدند.

وی افزود: من صبح امروز از نزدیک شاهد بودم مهندسی که این کارگران را موضع به موضع مستقر کرده بود، هر کدام را با تعداد زیادی گونی و تجهیزات آماده نگه داشته بود تا اگر مشکلی در آن نقطه پیش آمد، مدیریت شود. پیش از تشکر از مدیران، به نظرم این کارگران واقعاً مایه افتخار ما هستند و همان‌طور که همه دوستان به آن اشاره کردند، تشکری ویژه از کارگران خدمات شهری داریم.