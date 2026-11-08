به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان، این روز را نمادی از ایستادگی ملت‌های آزاده در برابر نظام سلطه دانست و گفت: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با استکبار جهانی و نمادی بین‌المللی از مقاومت مت‌های مستقل باشد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی ایالات متحده آمریکا اظهار کرد: اتفاقات و تحولات سیاسی در آمریکا، ابعاد تازه‌ای از تحلیل‌های راهبردی درباره روند افول قدرت این کشور را آشکار کرده و نشان می‌دهد سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و جنگ‌طلبانه واشنگتن با چالش‌های جدی مواجه شده است.

سروری با تأکید بر اینکه مقاومت ملت‌ها در برابر نظام سلطه می‌تواند معادلات جهانی را تغییر دهد، افزود: سیاست‌های تقابل‌گرایانه و ماجراجویی‌های آمریکا، از جمله اقدامات این کشور در عرصه بین‌المللی، هزینه‌های سنگینی برای واشنگتن به همراه داشته و زمینه‌ساز افزایش مخالفت‌ها با سیاست‌های حاکمان این کشور شده است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب در معادلات اقتصادی و انرژی جهان تصریح کرد: سال‌هاست آمریکا با حضور نظامی در منطقه تلاش کرده امنیت انرژی و تجارت جهانی را در چارچوب منافع خود مدیریت کند، اما مقاومت ملت‌های منطقه موجب شده این معادلات با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.

وی ادامه داد: راهبرد مقاومت فعال نشان داده است که ابزارهای سنتی تهدید، تحریم و فشار یک‌جانبه در برابر اراده ملت‌های مستقل همواره کارآمد نیست و کشورها می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های خود در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ ایستادگی کنند.

سروری با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال فراتر از یک مناسبت ملی و تاریخی است، خاطرنشان کرد: این روز می‌تواند به الگویی جهانی برای ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی تبدیل شود. شکست ساختارهای سلطه صرفاً به معنای جابه‌جایی احزاب و جریان‌های سیاسی نیست، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی ابزارهای سنتی تهدید و تحریم در برابر ملت‌های مستقل است.

وی در پایان با تبریک ۱۳ آبان به ملت ایران و همه ملت‌های آزاده جهان گفت: ۱۳ آبان امسال نماد این واقعیت است که در برابر امپراتوری‌های در حال افول، تنها راه حفظ هویت، استقلال و امنیت ملت‌ها، ایستادگی هوشمندانه است و امیدواریم این روز به روز بین‌المللی مقاومت و استکبارستیزی تبدیل شود.