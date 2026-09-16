آمادگی تهران و البرز برای مقابله با سیلاب تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، امروز در حاشیه سومین دوره مانور آزمایشی و تمرین عملیاتی «سیل و بقا در شرایط سخت» که روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه در محدوده دریاچه سد طالقان برگزار شد، اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با شرایط اضطراری و به‌ویژه مخاطرات ناشی از سیلاب طراحی و اجرا شد.

وی با اشاره به برگزاری این دوره در قالب یک برنامه دو روزه افزود: روز نخست این تمرین به آموزش مهارت‌های تخصصی اختصاص داشت و شرکت‌کنندگان در ۱۰ گروه، دوره‌های مختلف مهارتی را پشت سر گذاشتند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: عبور ایمن از آب، نجات افراد گرفتار در سیلاب، احیای قلبی ریوی و کمک‌های اولیه، کنترل ناقلین، گندزدایی و ضدعفونی آب، مدیریت پیکر جان‌باختگان حوادث سیلاب، کار با دستگاه‌های موقعیت‌یابی و نقشه‌خوانی و اصول ایمنی از جمله آموزش‌های ارائه‌شده در این دوره بود.

نصیری آموزش نحوه استفاده از تجهیزات تخلیه آب را نیز از دیگر بخش‌های این دوره عنوان کرد و گفت: شرکت‌کنندگان با انواع پمپ‌های کفکش، لجن‌کش، روبین و تجهیزات مورد استفاده برای تخلیه آب از منازل و اماکن درگیر سیلاب کار کردند.

وی با بیان اینکه روز دوم این برنامه به اجرای عملی آموزش‌ها اختصاص داشت، گفت: شرکت‌کنندگان در محدوده رودخانه منتهی به سد طالقان، مهارت‌هایی را که در روز نخست آموخته بودند در شرایط عملیاتی تمرین کردند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: برگزاری این تمرین علاوه بر افزایش مهارت‌های فردی، موجب افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان ۳۲ دستگاه و سازمان فعال در دو استان تهران و البرز شد و امدادگران، نیروهای عملیاتی، خدماتی، لجستیکی و سایر بخش‌ها در کنار یکدیگر به تمرین پرداختند.

نصیری با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی در اجرای این مانور اظهار کرد: کارشناسان و افسران ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) در محل حضور داشتند و استانداردهای مربوط به برپایی اردوگاه، فاصله از حریم و بستر رودخانه، مسیر آبراهه‌ها و آثار سیلاب‌های گذشته مورد توجه قرار گرفت.

ارزیابی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها

وی با اشاره به برپایی اردوگاه اسکان اضطراری در محل تمرین گفت: در این برنامه تلاش شد شرایطی نزدیک به وضعیت واقعی ایجاد شود تا توانمندی‌های موجود مورد سنجش قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها شناسایی شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: خوشبختانه این برنامه تاکنون بدون حادثه پیش رفته و در جریان تمرین، نقاط قوت قابل توجهی شناسایی شد و در عین حال برخی ایرادات و کاستی‌ها نیز خود را نشان داد که شناسایی آنها یکی از اهداف اصلی چنین تمرین‌هایی است.

تمرین عملیات نجات در آب

نصیری با اشاره به بخش تخصصی مانور در دریاچه سد طالقان گفت: یک تمرین تخصصی نیز برای دستگاه‌های امدادی در داخل دریاچه انجام شد که در آن سناریوی غرق‌شدن فرد یا افرادی در یک پهنه آبی مورد تمرین قرار گرفت.

وی ادامه داد: غواصان حرفه‌ای آتش‌نشانی تهران، تیم‌های قایق‌رانی و امدادی هلال احمر، اورژانس، آب و فاضلاب و سایر دستگاه‌های مرتبط در این بخش از تمرین حضور داشتند و وظایف خود را در یک سناریوی مشترک تمرین کردند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: هدف این بخش، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌هایی است که در زمان وقوع حوادث آبی و سیلابی باید به صورت همزمان وارد عملیات شوند.

نصیری با اشاره به بخش اقامتی مانور گفت: در این تمرین حدود ۱۲۰ چادر برپا شد و حدود ۵۰۰ نفر درگیر اجرای برنامه بودند.

وی افزود: برای شرکت‌کنندگان آموزش چادرزنی در نظر گرفته شد و هر فرد می‌توانست در نقطه‌ای که بر اساس مختصات GPS تعیین و خط‌کشی شده بود، چادر خود را برپا کند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: موضوع تغذیه نیز به صورت عملی تمرین شد و مواد اولیه و تجهیزات طبخ در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا تهیه سه وعده غذایی را خودشان انجام دهند؛ این بخش نیز با رعایت الزامات ایمنی اجرا شد.

انتخاب طالقان پس از بررسی چند گزینه

نصیری درباره انتخاب محل برگزاری مانور نیز گفت: برای انتخاب محل مناسب، چند نقطه از جمله سدهای لار، لتیان، نمرود، محدوده حسن‌آباد فشافویه و شهرستانک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بر اساس شاخص‌های مورد نیاز برای برپایی اردوگاه و اجرای تمرین، محدوده سد طالقان انتخاب شد.

وی با اشاره به همکاری شرکت آب منطقه‌ای تهران افزود: محل انتخاب‌شده در محدوده استان البرز قرار دارد اما سد طالقان از نظر مدیریت منابع آب با استان تهران نیز ارتباط دارد و همکاری مجموعه آب منطقه‌ای تهران در فراهم شدن شرایط اجرای این برنامه قابل تقدیر است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: برای آماده‌سازی محل، برخی اقدامات با رعایت الزامات و ملاحظات محیط زیستی انجام شد تا فضای مورد نیاز برای برپایی اردوگاه فراهم شود.

ضرورت تقویت ظرفیت مدیریت بحران البرز

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود درباره ظرفیت‌های مدیریت بحران استان البرز گفت: استان البرز به دلیل جمعیت، موقعیت جغرافیایی، صنعتی بودن و قرار گرفتن در مسیر بسیاری از شریان‌های حیاتی کشور، با مجموعه‌ای از مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت مواجه است.

وی با اشاره به مخاطراتی مانند زلزله و کم‌آبی افزود: البرز استانی است که بسیاری از ظرفیت‌ها و در عین حال بسیاری از مخاطرات مهم را همزمان در خود دارد و به همین دلیل تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات مدیریت بحران در این استان اهمیت زیادی دارد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در البرز باید متناسب با جمعیت و پیچیدگی‌های شهری آن توسعه پیدا کند، گفت: امکانات مدیریت بحران استان البرز نیازمند تقویت است و باید برای ارتقای آن یک برنامه فشرده و بلندمدت دنبال شود.

تهران و البرز؛ همسایگانی با ظرفیت همکاری مشترک

نصیری با اشاره به مجاورت تهران و البرز اظهار کرد: تهران و البرز همسایگان نزدیک یکدیگر هستند و طبیعی است که در شرایط بحرانی بتوانند از ظرفیت‌های متقابل استفاده کنند.

وی ادامه داد: در دستورالعمل فعلی استان‌های معین، نقش مشخص و ویژه‌ای برای البرز در کمک‌رسانی به تهران پیش‌بینی نشده است، اما در بازنگری‌های جدید این موضوع مورد بحث قرار گرفته و ضرورت تعیین نقش متقابل استان البرز و تهران مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: استان‌های معین باید بتوانند در شرایط بحران از یکدیگر حمایت کنند و این موضوع باید در دستورالعمل‌های جدید به شکل روشن‌تری دیده شود.

نصیری تأکید کرد: تهران و البرز می‌توانند همسایگان خوبی برای یکدیگر باشند و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز آمادگی دارد هر ظرفیتی را که در اختیار دارد و می‌تواند به ارتقای مدیریت بحران در استان البرز کمک کند، در این مسیر به کار گیرد.