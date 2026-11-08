به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سلام آخر» به قلم الهه آخرتی، روزنگاری جامع از تشییع تاریخی سیدحسن نصرالله است؛ روایتی که با ثبت جزئیات این بدرقه باشکوه، تلاش می‌کند حال‌وهوای روزهای سوگ و وداع با دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان را از زاویه نگاه یک نویسنده آشنا با فرهنگ مقاومت و جامعه شیعیان لبنان بازتاب دهد.

آخرتی در این کتاب، علاوه بر ثبت مشاهدات میدانی خود از مراسم تشییع، به توصیف حال‌وهوای سوگواران ایرانی و لبنانی، حضور و همراهی مردم و آداب و رسوم شیعیان لبنان در سوگواری و بدرقه عزیزانشان پرداخته است. او در کنار روایت صحنه‌ها و اتفاقات مراسم، بخش‌هایی از سخنرانی‌ها و عبارات سیدحسن نصرالله را نیز بازخوانی کرده است؛ سخنانی که برای نویسنده صرفاً نقل‌قول‌هایی از گذشته نیستند، بلکه بخشی از زیست فکری و عاطفی او با شخصیت و اندیشه سید مقاومت به شمار می‌روند. آخرتی که سال‌ها با کلام و مواضع سیدحسن نصرالله مأنوس بوده، با ثبت این عبارات، لایه‌ای دیگر به روایت تشییع افزوده و تلاش کرده است صدای او را در لحظات وداع همچنان زنده نگه دارد.

الهه آخرتی پیش از این نیز در کتاب «روح‌الامین» به گردآوری و بررسی سخنرانی‌های سیدحسن نصرالله پرداخته بود. از این منظر، «سلام آخر» را می‌توان ادامه مسیری دانست که نویسنده در آن، علاوه بر ثبت وقایع، به بازخوانی سیره، اندیشه و میراث کلامی رهبر شهید حزب‌الله توجه دارد.

یکی از محورهای مهم کتاب، پیوند دادن واقعه شهادت و تشییع سید حسن نصرالله با حماسه عاشورای سال ۶۱ هجری است. نویسنده با بهره‌گیری از این پیوند تاریخی و اعتقادی، مخاطب را با دوگانه همیشگی انتخاب میان حسینی زیستن و یزیدی بودن مواجه می‌کند؛ انتخابی که در نگاه او محدود به یک واقعه تاریخی نیست و در زندگی امروز نیز معنا و مصداق پیدا می‌کند.

در بخش‌های دیگر کتاب، چرایی مبارزه و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و دشواری‌های زندگی شیعیان در ضاحیه بیروت نیز مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل، «سلام آخر» صرفاً روایتی از یک مراسم تشییع یا سوگواره‌ای برای فقدان یک رهبر نیست؛ بلکه می‌کوشد زمینه‌های اجتماعی، اعتقادی و تاریخی شکل‌گیری مقاومت را نیز پیش چشم خواننده قرار دهد. سوگ و وداع با سیدحسن نصرالله در سراسر روایت حضور دارد، اما در کنار آن، زندگی مردمی دیده می‌شود که سال‌ها با جنگ، تهدید و دشواری زیسته‌اند و همچنان بر باورها و آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

کتاب «سلام آخر»؛ سیری در سیره و مسیر حیات سیدحسن نصرالله، نوشته الهه آخرتی، از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود و به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.