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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

پویش «هیس‌طوری» یک میلیون مخاطب را رد کرد!

پویش «هیس‌طوری» یک میلیون مخاطب را رد کرد!

پویش ملی «هیس‌طوری» در دومین دوره فعالیت خود، بیش از یک میلیون مخاطب نوجوان را همراه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش با بهره‌گیری از بازی‌وارسازی و ماموریت‌های داستانی، توانسته است یک میلیون و ۲۳ هزار و ۴۳۲ نوجوان را در فعالیت‌های مطالعاتی و تعاملی مشارکت دهد. همچنین ۴۱۰ هزار نفر با عضویت در باشگاه ضداستعمار، حضور فعال و مستمری در برنامه‌های این دوره داشته‌اند.

دومین دوره «هیس‌طوری» از زمستان ۱۴۰۴ با شعار «استعمار؛ سارق و قاتل استعداد» آغاز شد و با وجود شرایط جنگی کشور، توانست مشارکت گسترده نوجوانان را به همراه داشته باشد. این پویش با محوریت شناخت استعمار کهن، نو و فرانو، موضوعات تاریخی و شیوه‌های سلطه‌گری را در قالب بازی‌های تعاملی، روایت‌های داستانی و ماموریت‌های مطالعاتی در اختیار مخاطبان قرار داده است.

در «هیس‌طوری ۲»، نوجوانان به‌جای دریافت صرف اطلاعات، در جریان ماموریت‌هایی قرار گرفتند که آن‌ها را به مطالعه، بررسی رویدادهای تاریخی و شناخت شیوه‌های استعمار در گذشته و جهان امروز دعوت می‌کرد. در این شیوه تلاش می‌شد موضوعات تاریخی از قالب آموزش مستقیم خارج شده و به تجربه‌ای مشارکتی برای مخاطب نوجوان تبدیل کند.

کد مطلب 6996518
زهرا اسكندری

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