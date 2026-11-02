به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ همایش روز جهانی غذا با شعار ۲۰۲۶ «نوآوری امروز، تغذیه فردا» در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد.

موسی قویدل، مدیرعامل تعاونی صیادی قشم به نمایندگی از جامعه صیادی استان هرمزگان در همایش روز جهانی غذایی با اشاره به نقش حیاتی صیادان خلیج فارس در تأمین بیش از نیمی از پروتئین دریایی جنوب کشور، اظهار کرد: شاید برخی از جنگ‌های ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه سخن بگویند، اما برای ما صیادان، جنگ از ۸ ماه پیش آغاز شده و ما در یک جنگ تمام‌عیار ۸ ماهه بسر می‌بریم؛ به طوری که حتی روز گذشته و در آستانه سفر به تهران، یکی از صیادان عزیز ما هدف حمله پهپادی قرار گرفت، چرا که سامانه‌های هوش مصنوعی مهاجمان، لنج‌های صیادی و تورهای ماهیگیری را به اشتباه تشخیص داده و به عنوان کشتی‌های مین‌گذاری مورد هدف قرار می‌دهند.

وی با ارائه تصاویری از شناورهای صیادی آسیب‌دیده افزود: برخلاف تصور عده‌ای، این تصاویر مربوط به پالایشگاه‌ها نیست، بلکه اسکلت سوخته لنج‌های صیادی بخش خصوصی است که با سرمایه شخصی و بدون دریافت حتی یک ریال تسهیلات دولتی خریداری شده بودند. تا به امروز ۴۲۰ قایق صیادی و ۷۰ شناور لنج صیادی به طور کامل منهدم و طعمه حریق شده‌اند.

قویدل با اشاره به آمار جانی و مالی این خسارت‌ها تصریح کرد: تاکنون ۱۵ صیاد مظلوم ما به درجه شهادت نائل آمده و ۱۱ صیاد دیگر مجروح شده‌اند. بسیاری از بنادر و اسکله‌های صیادی آسیب دیده‌اند که برآورد اولیه خسارات مالی آن‌ها حدود ۵ همت (۵ هزار میلیارد تومان) است. ارزش هر لنج صیادی بین یک تا ۱۵۰ میلیارد تومان است و هر قایق نان‌آور ۳ خانوار و هر لنج محل امرار معاش ۱۳ تا ۲۳ خانواده است که متأسفانه تمامی دارایی و ابزار کار خود را از دست داده‌اند.

مدیرعامل تعاونی صیادی قشم با تأکید بر اینکه جامعه صیادی تاکنون چشم‌داشتی به تسهیلات دولتی نداشته و با سرمایه شخصی به اشتغال‌زایی و امنیت غذایی کشور کمک کرده است، مطالبات اصلی صیادان را در چند محور کلیدی برشمرد:

۱. تعیین تکلیف و ساماندهی مجوزها: سال‌ها است بسیاری از صیادان با وجود اشتغال اجدادیشان در این حرفه، از داشتن مجوز محرومند؛ همچنین ده‌ها فروند لنج صیادی ساخته‌شده در کارگاه‌ها با سرمایه‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومانی بلاتکلیف و بدون مجوز در اسکله‌ها رها شده‌اند.

۲. بحران سوخت: از ابتدای آبان‌ماه، کارت سوخت جایگاه‌های استان هرمزگان جمع‌آوری شده است؛ در شرایط جنگی انتظار داریم سهمیه سوخت صیادان قطع نشود و در صورت کمبود بنزین، دولت تسهیلات لازم برای تغییر تیپ شناورها از بنزینی به دیزلی را فراهم کند که این امر هم به ارتقای کیفیت محصول و هم به امنیت جانی ملوانان کمک می‌کند.

۳. جبران خسارت و تسهیلات بازسازی: پرداخت خسارت‌های سنگین به شناورهای منهدم‌شده، جبران آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از آلودگی‌های نفتی در صیدگاه‌ها و تخصیص اعتبار برای بازسازی ذخایر آبزیان و اسکله‌های آسیب‌دیده.

مدیرعامل تعاونی صیادی قشم در پایان ضمن قدردانی از همراهی همیشگی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی با جامعه صیادی، خواستار تقویت این تعاملات و ورود جدی مسئولان برای نجات معیشت هزاران خانواده صیاد از بحران کنونی شد.