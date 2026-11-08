به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح یکشنبه در حاشیه ورود پیکر مطهر شهدای گمنام به ایلام اظهار کرد: در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، ایلام میزبان تعدادی از شهدای گمنام بود که با استقبال مردمی و مسئولان استانی در فرودگاه برگزار شد.

وی با بیان اینکه این شهدا در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، افزود: از امروز تا جمعه، شهدا برای تجلیل و بهره‌مندی مردم به شهرستان‌های مختلف عزیمت خواهند کرد.

سردار حسینی ادامه داد: برنامه «شبی با شهدا» نیز از مرکز ایلام برگزار می‌شود؛ همچنین مراسم تشییع روز جمعه در ایلام انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: شهدای گمنام، حافظان امنیت و عزت این کشور هستند و حضور آن‌ها در استان، فرصتی برای تجدید میثاق مردم با آرمان‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

فرمانده سپاه امیرالمومنین استان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور مردم، هم از رشادت‌ها و مجاهدت این شهیدان گمنام تجلیل شود و هم در آستانه روز شهادت حضرت زهرا (س)، حضور باانگیزه مردم نشانه‌ای از دفاع از انقلاب اسلامی و کشور باشد.