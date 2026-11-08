به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نصیری جانشین فرمانده انتظامی قم صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره برخورد با محتکران اظهار کرد: در راستای تداوم اقدامات نظارتی و عملیاتی پلیس در زمینه مقابله با احتکار کالا و برخورد با موارد اخلال در چرخه توزیع اقلام مورد نیاز مردم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری عوامل جهاد کشاورزی، بازرسی از یک کارخانه فعال در حوزه پخش مواد غذایی در قم را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان این اقدام مشترک، مأموران با حضور در محل و بررسی وضعیت انبار و موجودی کالاها، مقادیر قابل توجهی از اقلام اساسی و مواد غذایی را شناسایی کردند که در سامانه جامع انبارها به ثبت نرسیده بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به جزئیات اقلام کشف‌شده بیان کرد: در این بازرسی، مجموعاً ۳۹ تن و ۱۶۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی شامل شکر، روغن و آرد کشف و توقیف شد.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد کالاهای مذکور در سامانه جامع انبارها ثبت نشده‌اند و همین موضوع در روند رسیدگی به پرونده و پیگیری تخلف احتمالی مورد توجه قرار گرفته است.

ارزش کالاهای کشف‌شده ۷۰ میلیارد ریال برآورد شد

نصیری با تشریح ارزش اقتصادی اقلام شناسایی‌شده گفت: بر اساس ارزیابی و برآورد کارشناسان، ارزش تقریبی مجموع کالاهای کشف‌شده بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال است که از نظر حجم و ارزش، بخش قابل توجهی از اقلام غذایی را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: پس از کشف و توقیف محموله، پرونده مربوطه تشکیل شده و اقدامات قانونی لازم برای بررسی ابعاد موضوع و پیگیری آن از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است.